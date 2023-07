La seduta di allenamento di ieri ha chiuso di fatto la prima parte di ieri. L’allenamento di ieri sera è stato l’ultimo, nel contesto del ritiro, svoltosi ad Empoli. Da oggi, e fino a sabato prossimo, la squadra sarà nel ritiro di Bad Haring in Austria. Come noto, in Austria si disputeranno due amichevoli. La seduta di ieri è stata, un po’ come le ultime andate in scena, sviluppata prettamente per la ricerca di maggiore velocità in fase di possesso. Squadra che nella partitella tattica si è disposta con il 4-3-2-1.

Ancora assenti dal lavoro di gruppo sia Marin che Ebuehi, per i due la sensazione è che il rientro sarà proprio dopo questa partentesi all’estero. Al lavoro invece Daniel Maldini che sembra aver messo alle spalle il problema all’adduttore. Desta ottime impressioni Emmanuel Gyasi che, oltre a star bene fisicamente, sembra davvero ben inserito all’interno del gruppo. Anche la condizione di Caputo, arrivato con una settimana di ritardo, sembra essere buona. E’ rientrato a lavoro anche Perisan dopo il permesso per il tragico lutto. Questa sera primo allenamento a Bad Haring, da domani doppie sedute fine a venerdi, con l’eccezione di mercoledi.