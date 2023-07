Terminate le prime due settimane di ritiro, si entra nell’ultima di luglio che vedrà la squadra al lavoro lontana da Empoli. Un mercato ancora lungo dove possono succedere diverse cose anche inaspettate. Cerchiamo di fare il punto della situazione ad oggi, con quello che oggi abbiamo di più concreto.

Intanto si è materializzata la cessione di Pippo Bandinelli allo Spezia, e dallo Spezia è arrivato Emmanuel Gyasi che abbiamo già visto nell’ultima amichevole contro il Certaldo. Al posto di Bandinelli, a livello di campo, è arrivato però Filippo Ranocchia, centrocampista che lo scorso anno ha giocato a Monza ma di proprietà della Juve, e con la Juve è stato deciso di fare un prestito con diritto di riscatto a favore dell’Empoli e controriscatto poi per i bianconeri. Anche Ranocchia lo abbiamo già visto all’opera nell’ultima amichevole. L’Empoli ha in mano il sostituto di Vicario. Come ormai da tempo vi raccontiamo sulle nostre pagine, l’obiettivo numero uno per la porta era unicamente Elia Caprile. Sarà proprio l’ex portiere del Bari a difendere i nostri pali nella prossima stagione sportiva; arriverà via Napoli, infatti il Napoli lo ha acquistato a titolo definitivo dal Bari con poi il prestito secco per un anno verso la nostra squadra. Oltre a quella di Vicario c’è stata un’altra uscita importante: quella di Parisi che lascia uno spazio libero nella casella del terzino sinistro. Da questo specifico punto di vista si continua a lavorare con il Parma per Giuseppe Pezzella; al momento non si trova un accordo perchè i crociati vorrebbero una cessione definitiva mentre l’Empoli preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. La sensazione è che però l’affare si possa chiudere tra non molto. Attenzione però al fatto che questo non sia l’unico arrivo in quel ruolo di qui alla fine del mercato, Beruatto piace sempre e se si dovesse verificare la possibilità si andrebbe dritti anche su di lui. In quel caso potrebbe poi essere da valutare la posizione di Cacace.

Anche in avanti c’è fermento. L’Empoli infatti deve completare il suo reparto offensivo, al netto persino di possibili uscite. La società di Monteboro ha in mano il giovane italo-albanese Stiven Schpendi, si dovrebbe chiudere a breve con il Cesena per 2 milioni con poi una percentuale sulla rivendita (20-30%). Da dire che su questo ragazzo c’era una concorrenza davvero importante. Resta sempre aperta anche la pista che porterebbe a Cheddira del Bari ma, in quel caso, cosi come per Caprile, ci dovrà essere un passaggio via Napoli. Il nome di Cancellieri resta buono nonostante in questo momento non sia una priorità. Altro nome sul taccuino, ma al momento senza grandi contatti, è quello di Zerbin del Napoli. Sembra invece affievolirsi la posizione di Folorunsho. La Juve monitora Baldanzi, se ne parla ma siamo lontani ad ora da quella che potrebbe essere considerata una vera trattativa: Baldanzi in ogni caso, resterebbe ad Empoli. Ricordiamo che Degli Innocenti e Donati dovrebbero andare al Lecco se la società lombarda sarà iscritta alla serie B. Ovviamente ci sono poi una serie di elementi, tra giovani e meno giovani, sui quali la società dovrà prendere delle decisioni. Attenzione sempre ad Henderson molto gettonato in B.