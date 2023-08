La Serie A è tornata con la nuova stagione, la prima giornata è andata in scena nel weekend appena trascorso. In attesa della seconda, sono stati resi noti i dati degli ascolti tv di Dazn. Come riferisce Sportface, in totale sono circa 4,2 milioni gli spettatori che hanno seguito le gare sulla piattaforma che detiene i diritti del massimo campionato. Bologna-Milan è stato il match più visto, poi Frosinone-Napoli e infine, Udinese-Juventus. La gara con meno audience è stata quella del Castellani. Di seguito tutte le partite

EMPOLI – VERONA 34.203

FROSINONE – NAPOLI 717.273

ZONA GOL 115.172

GENOA – FIORENTINA 109.554

INTER – MONZA 427.918

ZONA GOL 85.845

ROMA – SALERNITANA 450.865

SASSUOLO – ATALANTA 89.670

ZONA GOL 200.793

LECCE – LAZIO 120.799

UDINESE – JUVENTUS 678.717

ZONA GOL 125.642

TORINO – CAGLIARI 211.766

BOLOGNA – MILAN 834.153