Anche in questo caso, cosi come in genere quando arriviamo a questo step, mancava davvero soltanto l’ultima formalità. Questa è appena arrivata dalla società e possiamo andare a confermare l’arrivo di Bartosz Bereszyński. Il classe ’92 arriva all’interno di uno scambio di prestiti con la Sampdoria che vede Stojanovic fare il percorso inverso. Bereszyński è l’ottavo volto nuovo di questo calciomercato.

Il polacco, che lo scorso anno ha giocato la seconda parte di stagione a Napoli, arriva per alternarsi con Ebuehi nel ruolo di terzino destro. Giocatore di indubbia esperienza, arrivato in Italia nel 2017. Per lui ci sono 53 presenze con la nazionale maggiore polacca, ed è l’ennesimo polacco (oltre all’attuale Walukiewicz come non ricordare Zielinski, Skorupski, Dragowski, Zurkowski) a vestire la nostra maglia. La formula è quella del titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla Sampdoria, la cifra è sui due milioni di euro