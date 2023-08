Elia Caprile è stato uno di quei giocatori voluti fortemente, ma parecchio fortemente. Già nel finale di stagione passata, quando ancora Vicario difendeva la porta azzurra ma con certezza di partenza, era ventilato il suo nome in cima alla lista dei desideri. Non a caso di lui parlammo la prima volta a campionato 22/23 ancora in corso. Un arrivo talmente voluto che si è aspettato i comodi del Napoli. La storia ormai l’abbiamo raccontata più e più volte, ed anche i sassi sanno quella che è la situazione contrattuale dell’ex Bari.

Purtroppo l’esordio non è stato dei migliori e dei più fortunati. Anche perchè, ma questi sono i rischi del mestieri, l’errore del portiere ha un peso decisamente maggiore rispetto a quello di un giocatore di movimento. Come detto anche all’indomani del match con il Verona, sbaglia un gol allucinante Gyasi si resta pari, sbaglia il portiere, si va sotto. Esordio in campionato sfortunato con una prestazione non brillantissima in Coppa con il Cittadelle e nemmeno a Friburgo. Nonostante due rigori parati. Ma Elia Caprile deve stare molto sereno, e non farsi influenzare da errori che possono capitare, soprattutto ad un giovane che per la prima volta si cimenta in serie A.

Dalla parte della tranquillità c’è poi anche la storia. Oggi parliamo di Vicario come del miglior portiere di sempre, forse ci potremmo spingere nel dire che è stato addirittura l’elemento più decisivo di sempre nella storia azzurra. Ma lo diciamo oggi, dopo averlo visto per due anni compiere delle robe straordinarie. E, aggiungiamo, che nessuno oggi pretende nemmeno peformance di quel genere. Ma i commenti al suo arrivano dal Cagliari erano quelli che si riservano ad uno sconosciuto o poco più, con anche la convinzione dei più che potesse arrivare per far riserva a Brignoli. Poi le prime due partite, in coppa con il Vicenza e con la Lazio in campionato. Il 21 agosto del 2021, nelle nostre pagelle (quindi prendiamo il nostro giudizio) scrivemmo: 4.5 Ha sulla coscienza l’ingenuità che costa il rigore del definitivo 3-1, e anche in occasione del primo gol non sembra esente da responsabilità. Voto che difficilmente diamo quello del 4,5 ma voto che rispecchiava la prova di un portiere non sul pezzo e pieno di incertezze. Vi invitiamo a rileggere i commenti, oggi lo diciamo con un grande sorriso, per ritrovare poi le parole della gente.

Oggi Vicario difende la porta del Tottenham, e nel match contro il Man UTD ha già incantato il suo nuovo pubblico. Per non dire poi che il portiere friulano è entrato nella storia del club azzurro anche per essere la cessione più remunerativa di sempre. Anche i grandi possono dunque partire male. Elia Caprile ha un fisico imponente, dotato di grande intuizione e con un sinistro niente male. Molto bravo tra i pali, agile nelle palle basse come spesso vediamo anche in allenamento. Sicuramente deve migliorare qualcosa nelle prese aeree, ma con uno come Sicignano ad allenarlo, siamo sicuri che colmerà presto questo gap. Al di là dei paragoni, giusti o non giusti, sicuramente però sempre scomodi, l’Empoli per questa stagione si è assicurato uno dei portieri migliori su piazza, non ha caso – tornano agli aspetti di mercato – se lo è preso il Napoli per il dopo Meret. Caprile non è Vicario, Caprile è soltanto se stesso e siamo sicuri che a fine anno rileggeremo i giudizi odierni con lo stesso sorriso con il quale oggi leggiamo quelli di Vicario.