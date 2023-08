La squadra è tornata ieri al lavoro dopo aver goduto di un giorno di riposa. Archiviata la gara con il Verona si guarda avanti ed al prossimo impegno. Gli azzurri sono attesi sul non facile campo di Monza, con i brianzoli reduci dalla sconfitta contro l’Inter a San Siro. Non ci sono particolari notizie riguardanti l’infermeria, anche se all’orizzonte si rivede Fazzini che ha lavorato a parte. Difficile che Jacopo possa essere protagonista nella gara lombarda, ma sicuramente si conta per il suo pieno rientro con la Juve. Va da se che, anche se ancora all’inizio della stagione, la gara di sabato diventa già importante per i punti. Dopo Monza (il calcio per fortuna non vive di risultati già scritti) ci attende un filotto di partite molto difficili, ed arrivarci con un gruzzoletto in cassaforte non sarebbe male.

Mister Zanetti porta avanti il lavoro sul 4-2-3-1, andando a toccare i punti salienti: rapide chiusure in fase difensiva, tenendo corti i reparti, e poi verticalizzazioni veloci in ripartenza con la spinta degli esterni. E’ ovviamente presto per parlare di formazioni, la sensazione è che no si andrà incontro a grandi stravolgimenti. C’è un ballottaggio vivo tra Cacace e Pezzella, cosi come tra Caputo e Piccoli. Per il resto ci si attende lo stesso undici di settimana scorsa. A sinistra, in attacco, si dovrebbe vedere ancora Gyasi dall’inizio, almeno che non si voglia provare Shpendi da quella parte, regalandogli la prima maglia da titolare in A. Da oggi si unirà al gruppo Bereszyński, con il saluto di Stojanovic che non farà più parte della squadra.

Allenamenti quotidiani fino a venerdi mattina. Oggi e domani aperto al pubblico, giovedi e venerdi porte chiuse.