Chi era allo stadio sabato, ed ha assistito al riscaldamento pre partita, ha già avuto modo di vedere la nuova maglia da warmup degli azzurri. O Jersey training come viene chiamata. Anche se la dicitura va poi relegata soltanto alla fase che precede il match, non essendo questa maglia utilizzata negli allenamenti quotidiani. Una maglia sulla quale campeggia, per la prima volta nello storia del club, uno sponsor che poi non va a comparire sulla divisa da gioco.

Maglia ovviamente che esce dagli schemi, un po’ come anche per altre società nella stessa situazione. Tanti colori che vanno a cozzare gli uni con gli altri, e tante lettere (di dimensioni diverse tra corpo e manica) che seppur scomposte vanno a far scrivere EMPOLI. Maglia che va presa per quella che è; la volontà a priori è proprio quella di fare un modello che non riporti a niente di preciso sulla storicità del club ma che rappresenti proprio un mondo a se. Speriamo che per questa divisa ci sia un po’ più di fortuna rispetto a quella inventata lo scorso anno, fatta sparire dopo alcune sconfitte consecutive.

La maglia è già in vendita al prezzo di 65 euro.