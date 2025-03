L’allenatore azzurro, Roberto D’Aversa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sulla stagione dell’Empoli in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.

Un bilancio dopo 29 giornate di campionato andate in archivio?

“Il bilancio ci ha visto partire bene all’inizio, quindi c’è stata una flessione dal punto di vista dei risultati. Per fortuna il buono fatto prima ci permette di restare aggrappati e di continuare a lottare per quello che è il nostro obiettivo”.

A livello di errori, cosa non perdona ai suoi giocatori?

“Accetto l’errore tecnico, ma non quello mentale. Il fatto è che un risultato può pendere più o meno dalla tua parte anche a seconda di come uno interpreta le cose. Ci può stare l’errore tecnico, non mi arrabbierò mai se un mio giocatore non segna un gol a porta vuota. Ma mi arrabbio se uno non fa ogni cosa con cattiveria, con la voglia di uccidere l’avversario sportivamente parlando”.

Il successo in Coppa Italia con la Juventus?

“Lo striscione è una dimostrazione, quando siamo tornati da Torino. Abbiamo dato una grande soddisfazione alla nostra tifoseria, ma la cosa più importante, più bella e più storica sarebbe il portare a casa la salvezza”.