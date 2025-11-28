Un prodotto speciale, pensato da Kappa per celebrare il XXV anniversario e ricordare una maglia iconica creata nel 2000.

In occasione della sfida contro il Bari, in programma domani, sabato 29 novembre alle ore 15.00, al Carlo Castellani Computer Gross Arena, gli azzurri indosseranno la KOMBAT™ XXV EMPOLI Kappa x Empoli FC, realizzata con un tessuto innovativo, dal design aderente, iper-elastico e confortevole. Composta per il 92% da poliestere riciclato e per l’8% da elastan, rappresenta l’evoluzione della storica tecnologia KOMBAT™: una maglia celebrativa che rinnova il mito, offrendo performance ancora più avanzate.

Dal 15 al 30 novembre, 18 squadre sponsorizzate da Kappa® in tutto il mondo hanno indossato e indosseranno la speciale maglia celebrativa KombatTM XXV nei match ufficiali, trasformando i campi da gioco in un palcoscenico internazionale.

Nel 2000 il calcio cambiò pelle. Agli Europei in Belgio e Olanda, la Nazionale Italiana scese in campo con una maglia che avrebbe rivoluzionato per sempre lo sport e lo stile: la Kombat™ di Kappa®. Un design aderente, iper-elastico, pensato per la performance e capace di introdurre per la prima volta la tecnologia stop stopping—un tessuto innovativo che garantiva fino a 30 cm in più di libertà di movimento e rendeva i falli di trattenuta più visibili. Una vera rivoluzione che cambiò le regole del gioco, consacrando Kappa® come pioniere del functional design. Oggi, 25 anni dopo, quell’innovazione è diventata uno standard universale. Le maglie da calcio aderenti, elastiche e performanti sono la norma, ma il punto di svolta rimane uno: la Kombat™. Diverse versioni sono state introdotte dopo il 2000, ciascuna più evoluta della precedente, portando avanti lo stesso DNA di innovazione tecnica e design funzionale. Oggi, in occasione del suo 25° anniversario, Kappa® rilancia questa tradizione con una nuova evoluzione: Kombat™ XXV, la maglia celebrativa che rinnova il mito con performance ancora più avanzate. Il percorso di celebrazioni è iniziato a marzo negli headquarters milanesi di Kappa® con la retrospettiva “Keep on Kombat” e prosegue ora con un progetto globale che rinnova la leggenda attraverso una nuova maglia in 92% poliestere riciclato e 8% elastan e una campagna mondiale tra calcio e moda.

