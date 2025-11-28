Oltre 500 piccoli tifosi azzurri sono pronti ad invadere il Carlo Castellani Computer Gross Arena. La giornata di sabato sarà di fatto l’Opening day della nuova stagione della Scuola del Tifo, il progetto portato avanti dall’Unione Clubs Azzurri con l’Empoli Football Club.

In occasione della sfida contro il Bari, l’esercito dei piccoli tifosi sfilerà sul terreno del Castellani Computer Gross Arena, prima di andare a posizionarsi tra Maratona Superiore e Curva Nord per tifare gli azzurri di mister Dionisi nella sfida contro i pugliesi.

La Scuola del Tifo è pronta a ripartire con una nuova edizione, la numero 18, che vedrà coinvolti 20 plessi scolastici del nostro territorio, con il sempre prezioso supporto da insegnanti e dirigenti. Gli azzurri, come sempre successo in passato, torneranno settimanalmente a far visita agli istituti aderenti al progetto e incontrare gli alunni, sottoponendosi alle loro domande e alle loro curiosità dei bambini, per poi chiudere ogni appuntamento con autografi, selfie e foto di rito per una mattina diversa, dove parlare di calcio ma anche e soprattutto di buoni comportamenti da parte di chi gioca e chi guarda da fuori. Ed i primi ospiti speciali sono stati Gabriele Indragoli e Stiven Shpendi, che nei giorni scorsi hanno incontrato gli alunni della Scuola Primaria Carlo Rovini di Empoli.

Calciatori ma non solo perché la Scuola del Tifo è un progetto didattico a tutti gli effetti e prevede gli incontri con tutti gli attori che ruotano attorno al calcio, dalle forze dell’ordine, passando per i giornalisti. Infine si parlerà diffusamente di disabilità e soprattutto di come lo sport possa essere un modo per vivere la normalità, “aprendo gli occhi” ai ragazzi su tante tematiche troppe volte date per scontato.

La Scuola del Tifo è un progetto didattico vero e proprio che vede tanti personaggi che gravitano attorno al mondo del calcio (i calciatori, ma anche giornalisti, arbitri, forze dell’ordine, medici) andare ad incontrare gli alunni e raccontare la loro esperienza maturata sul campo. Un progetto, come noto, forse unico nel suo genere, ormai divenuto a tutti gli effetti un punto fermo dell’attività didattica delle scuole di Empoli e dintorni, provando a trasmettere ai più piccoli i giusti valori di questo sport e ha lo scopo di istruire gli alunni e piccoli tifosi ad un tifo per e non contro. L’idea di creare una vera e propria Scuola del Tifo azzurro è nata con l’intenzione di valorizzare in maniera positiva, il ruolo sociale che rivestono le squadre di calcio e le loro tifoserie, stimolandone la coscienza e la responsabilità.

La Scuola Del Tifo è, in ultima analisi, un’attività che permette l’aggregazione tramite il divertimento per iniziare un percorso con le bambine ed i bambini presenti. Gli obiettivi? Stimolare e promuovere l’attaccamento ai colori azzurri tra i giovanissimi, ma anche combattere e prevenire ogni forma di violenza sia negli stadi che fuori da essi, educare ai valori positivi dello sport, sviluppare attività tese alla concezione del tifo come occasione di socialità, divertimento e solidarietà e favorire il protagonismo di bambini ed adolescenti attraverso la partecipazione attiva, il senso di appartenenza e la responsabilizzazione.

Empoli Fc