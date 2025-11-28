Si torna al Castellani alla ricerca di un nuovo risultato positivo che, oltre ad allungare la striscia porterebbe ulteriori certificazioni alla buona riuscita della cura Dionisi. Di fronte un Bari che ha appena cambiato tecnico portando sulla propria panchina quel Vivarini che due mesi fa ci ha fatto molto male. Vediamo le ultime:
C’è abbondanza in casa azzurra, un po’ in tutti i reparti. A livello tattico si potrebbe andare avanti con il 3-4-2-1. In difesa si dovrebbe rivedere Guarino centrale con Lovato ed Obaretin ai fianchi. Non dovrebbero cambiare gli esterni di centrocampo, Moruzzi ed Elia in predicato di partire dal primo minuto. Attenzione però in mezzo dove si giocano la maglia in diversi elementi con Ghion che potrebbe tornare dal primo minuto ma, attenzione anche ad Haas che si gioca il posto con Yepes: per adesso lo spagnolo pare ancora un piede avanti. Anche in attacco è bagarre, aumentata dal rientro di Popov dopo la squalifica. Ci sono molte soluzioni, la sensazione è che si possa rivedere Shpendi messo al fianco di Saporiti (ma Ceesay è assolutamente in ballottaggio), con Nasti favorito per partire dal primo minuto.
Gli indisponibili sono: Ebuehi, Ignacchiti, Belardinelli.
Mister Dionisi non vuol sottovalutare l’avversario ma al tempo stesso chiede continuità rispetto alla crescita delle ultime settimane.
Davvero difficile capire quello che potrà essere il primo Bari di Vivarini, si va a sensazioni per quanto ci arriva dal capoluogo pugliese. Il modulo dovrebbe essere un 5-3-2 con alcune variazioni rispetto all’ultima sfida, in particolare Pucino per Meroni, Dorval per Antonucci e Braunoder per Pagano. La coppia d’attacco sarà quindi formata da Moncini e Gytkjaer. In campo dal primo minuto l’ex Nikolaou. Assenti certi Darboe e Pereiro.
Vivarini ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale in presentazione parlando poco della sfida di domani se non dicendo che la squadra farà già da subito il massimo.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-4-2-1: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ghion, Yepes, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti.
5-3-2: Cerofolini; Dickmann, Pucino, Vicari, Nikolaou, Dorval; Castrovilli, Verreth, Braunoder; Moncini, Gytkjaer
Degli innocenti è fondamentale a centrocampo metterlo in panchina è un eresia a mio avviso
…rinforzati dalle assenze di Ignacchiti, Belardinelli e Ghion non possiamo.avere più paura di nessuno !
Degli innocenti in panchina per lasciare il posto a Ghion è una eresia
Ma che partite vedi me lo voi spiegare?!
Fulignati
Lovato Guarino Obaretin
Elia Duccio Yepes Moruzzi
Saporiti Shpendi
Pellegri
Codesta formazione secondo me fra qualche giornara sara’ quella titolare, ma domani mi sa che parta con Nasti al posto di Pellegri.
A mio modesto parere … sentite le parole di Dionisi nel prepartita … giocheranno in difesa e sugli esterni Fuli, Curto, Lovato, Obaretin ……. Elia e Moruzzi. Centrocampo con Degli Innocenti e Yepes … Saporiti e Shpendi dietro la punta (che al 99% sarà Pellegri) … Perciò stessa formazione di Avellino con Pellegri al posto di Nasti … Se il modulo sarà questo … e cioè il 3 4 2 1 … a meno che non provi un inedito doppio centravanti (Nasti e Pellegri insieme) e passi ad un 3 4 1 2 con Saporiti alle spalle. Da sottolineare che con un 3 4 1 2 ci può giocare anche con i primi 11 giocatori che ha menzionato, ma Shpendi non convince e non ha convinto molto giocando da seconda punta … e sinceramente io lo vedo meglio quando gioca da prima punta … ma comunque non certo male anche da trequartista che tende ad accentrarsi ……………..