Si torna al Castellani alla ricerca di un nuovo risultato positivo che, oltre ad allungare la striscia porterebbe ulteriori certificazioni alla buona riuscita della cura Dionisi. Di fronte un Bari che ha appena cambiato tecnico portando sulla propria panchina quel Vivarini che due mesi fa ci ha fatto molto male. Vediamo le ultime:

C’è abbondanza in casa azzurra, un po’ in tutti i reparti. A livello tattico si potrebbe andare avanti con il 3-4-2-1. In difesa si dovrebbe rivedere Guarino centrale con Lovato ed Obaretin ai fianchi. Non dovrebbero cambiare gli esterni di centrocampo, Moruzzi ed Elia in predicato di partire dal primo minuto. Attenzione però in mezzo dove si giocano la maglia in diversi elementi con Ghion che potrebbe tornare dal primo minuto ma, attenzione anche ad Haas che si gioca il posto con Yepes: per adesso lo spagnolo pare ancora un piede avanti. Anche in attacco è bagarre, aumentata dal rientro di Popov dopo la squalifica. Ci sono molte soluzioni, la sensazione è che si possa rivedere Shpendi messo al fianco di Saporiti (ma Ceesay è assolutamente in ballottaggio), con Nasti favorito per partire dal primo minuto.

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Ignacchiti, Belardinelli.

Mister Dionisi non vuol sottovalutare l’avversario ma al tempo stesso chiede continuità rispetto alla crescita delle ultime settimane.

Davvero difficile capire quello che potrà essere il primo Bari di Vivarini, si va a sensazioni per quanto ci arriva dal capoluogo pugliese. Il modulo dovrebbe essere un 5-3-2 con alcune variazioni rispetto all’ultima sfida, in particolare Pucino per Meroni, Dorval per Antonucci e Braunoder per Pagano. La coppia d’attacco sarà quindi formata da Moncini e Gytkjaer. In campo dal primo minuto l’ex Nikolaou. Assenti certi Darboe e Pereiro.

Vivarini ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale in presentazione parlando poco della sfida di domani se non dicendo che la squadra farà già da subito il massimo.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ghion, Yepes, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti.

5-3-2: Cerofolini; Dickmann, Pucino, Vicari, Nikolaou, Dorval; Castrovilli, Verreth, Braunoder; Moncini, Gytkjaer