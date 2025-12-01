Il campionato è lungo, le insidie sono sempre dietro l’angolo e l’equilibrio è importante. Giusto però dare a Cesare ciò che è ci Cesare riconoscendo l’acume della società nell’andare ad effettuare il cambio in panchina. Già prima della sfida del Bari raccontavamo di come i numeri azzurri fossero in miglioramento, adesso a parità di partite giocate dai due allenatore possiamo ampiamente certificare il sorpasso anche nei punti fatti. Sono due i punti in più fatti nelle sette partite di Dionisi, undici rispetto ai nove fatti da Pagliuca. Una media punti di 1,57 contro quella di 1,29.
Prendendo in esame le gare dall’ottava alla quattordicesima giornata notiamo come l’Empoli è sesto in questa classifica parziale. Il dato che comunque riempie ancor di più gli occhi è quello relativo ai gol subiti, a dimostrazione di come Dionisi abbia ben lavorato sulla fase difensiva. Pensate che nelle prime sette gare, come già raccontato, l’Empoli ha preso tredici gol. Sono soltanto cinque quelli arrivate nelle ultime sette sfide. E’ migliorativo anche il dato dei gol fatti, dodici sotto la gestione Dionisi, dieci sotto quella di Pagliuca.
Numeri che fotografano quello che stiamo dicendo da qualche giorno, ovvero che la cura sta facendo effetto e che la società ha saputo leggere davvero bene il momento, prendendo una decisione sicuramente non facile. La cosa che però è ancor più importante, è l’atteggiamento che la squadra sta mostrando, quello che siamo certi farà la differenza in positivo per toglierci delle soddisfazioni.
Dionisi è discutibile come persona, ma come allenatore va lasciato stare…. sicuramente pagherebbe di tasca pur di battere il Palermo domenica….
Chissà che sudata che avrà fatto superare il benzinaio…😂😂😂
Ora si scrive così perché in questi giorni è tutto bello…
Però aver mandato a casa il santone con il rosario, l’Oronzo Canà della Val di Cecina, è stato il miglior movimento di calciomercato del 2025 Azzurro.
Occhio malocchio prezzemolo e finocchio!
FORZA AZZURRO
Dionisi ha dato una risposta molto chiara a chi diceva che la rosa era scarsa , al massimo da play out …si con Pagliuca di sicuro eravamo da retrocessione diretta , bastava vedere i primi 15gg per capire che era tutto quello che non ici serviva.
Allenatore ( ??!! ) Arrogante e Presuntuoso , soprattutto nel dare la lista dei suoi giocatori da prendere per fare il suo gioco ( mi viene da ridere…..o meglio da piangere , neanche fosse Conte ) e sopratutto un modesto allenatore , basta vedere la Juve Stabia che senza di lui sta’ facendo ugualmente un ottimo campionato .
il lavoro di Dionisi e’ stato per ora ottimo , ha trovato una squadra distrutta nell autostima , cotta a livello sia mentale che fisico , giocatori confusi e martorizzati dal vate bestemmiatore con il rosario . Muzzi aveva fatto meno danni
fortunatamente col bestemmiatore abbiamo comunque fatto più punti di quanti meritassimo. Dionisi oltre ad essere un bravo allenatore e’ anche una persona educata, presentabile, che parla bene . pagliuca era un mezzo analfabeta
Pagliuca rimarrà solo negli incubi dei tifosi, insieme a Muzzi e pochi altri… Secondo me è proprio un allenatore scarso, sia sul piano tecnico-tattico che motivazionale, e parecchio discutibile anche dal punto di vista comportamentale. Ma magari in ambienti e circostanze differenti riuscirà a ritrovarsi.
Si il Tuttocuoio lo aspetta a braccia aperte, e’ quella la sua dimensione
Premesso che i “numeri” sono dati oggettivi e quindi non “discutibili” bisogna però dire che per fare un raffronto serio sul rapporto dei punti fatti in un certo numero di partite fra i due allenatori bisognerebbe che avessero incontrato le stesse squadre con lo stesso ordine…giocare a Modena o a Bolzano…tanto per fare un esempio…non è la stessa cosa…quindi questo dato può servire come dato meramente statistico ma che non può rispecchiare fedelmente la reale differenza di valore fra i due allenatori…detto questo ripeto fino alla noia che con Dionisi abbiamo un allenatore…….
Altri? Tutte qui le vostre offese a un professionista? Solo 8, forza, avanti il prossimo, non abbiate timore di essere maleducati come lui….
stiamo calmi la serie B è un campionato strano non abbassiamo l’asticella…poi è vero dionisi è un allenatore buono ma per il suo comportamento verso i tifosi non si merita tutto questo affetto purtroppo gli sbagli si pagano ed ora che va tutto bene si sta parlando bene altrimenti eravamo a parlare di altro avanti empoli