Il campionato è lungo, le insidie sono sempre dietro l’angolo e l’equilibrio è importante. Giusto però dare a Cesare ciò che è ci Cesare riconoscendo l’acume della società nell’andare ad effettuare il cambio in panchina. Già prima della sfida del Bari raccontavamo di come i numeri azzurri fossero in miglioramento, adesso a parità di partite giocate dai due allenatore possiamo ampiamente certificare il sorpasso anche nei punti fatti. Sono due i punti in più fatti nelle sette partite di Dionisi, undici rispetto ai nove fatti da Pagliuca. Una media punti di 1,57 contro quella di 1,29.

Prendendo in esame le gare dall’ottava alla quattordicesima giornata notiamo come l’Empoli è sesto in questa classifica parziale. Il dato che comunque riempie ancor di più gli occhi è quello relativo ai gol subiti, a dimostrazione di come Dionisi abbia ben lavorato sulla fase difensiva. Pensate che nelle prime sette gare, come già raccontato, l’Empoli ha preso tredici gol. Sono soltanto cinque quelli arrivate nelle ultime sette sfide. E’ migliorativo anche il dato dei gol fatti, dodici sotto la gestione Dionisi, dieci sotto quella di Pagliuca.

Numeri che fotografano quello che stiamo dicendo da qualche giorno, ovvero che la cura sta facendo effetto e che la società ha saputo leggere davvero bene il momento, prendendo una decisione sicuramente non facile. La cosa che però è ancor più importante, è l’atteggiamento che la squadra sta mostrando, quello che siamo certi farà la differenza in positivo per toglierci delle soddisfazioni.