Si è giocata la 14a giornata di Serie B che si è aperta venerdì con il big match tra il Cesena e il Modena che ha visto la squadra di Mignani trionfare 1-0 e agganciare in classifica proprio i canarini. Il Modena ha avuto la grande occasione per passare in vantaggio ma ha fallito un calcio di rigore poi il gol vittoria del Cesena con Blesa. Nelle gare del sabato vittorie importanti per Frosinone e Venezia mentre la capolista Monza viene fermata dal pari a Castellammare dalla Juve Stabia. Larga vittoria dell’Empoli che asfalta il Bari al Castellani per 5-0 e del Palermo sulla Carrarese sempre per 5-0. Nella lotta salvezza vittoria fondamentale del Padova che inguaia sempre di più il Pescara. Nel posticipo derby ligure che ha visto la vittoria dello Spezia di misura sulla Samp.

Questi i risultati e la classifica:

CESENA-MODENA 1-0

VENEZIA-MANTOVA 3-0

SUDTIROL-AVELLINO 0-1

REGGIANA-FROSINONE 0-1

PESCARA-PADOVA 0-1

EMPOLI-BARI 5-0

CATANZARO-V.ENTELLA 3-2

PALERMO-CARRARESE 5-0

JUVE STABIA-MONZA 2-2

SPEZIA-SAMPDORIA 1-0