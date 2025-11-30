Si è giocata la 14a giornata di Serie B che si è aperta venerdì con il big match tra il Cesena e il Modena che ha visto la squadra di Mignani trionfare 1-0 e agganciare in classifica proprio i canarini. Il Modena ha avuto la grande occasione per passare in vantaggio ma ha fallito un calcio di rigore poi il gol vittoria del Cesena con Blesa. Nelle gare del sabato vittorie importanti per Frosinone e Venezia mentre la capolista Monza viene fermata dal pari a Castellammare dalla Juve Stabia. Larga vittoria dell’Empoli che asfalta il Bari al Castellani per 5-0 e del Palermo sulla Carrarese sempre per 5-0. Nella lotta salvezza vittoria fondamentale del Padova che inguaia sempre di più il Pescara. Nel posticipo derby ligure che ha visto la vittoria dello Spezia di misura sulla Samp.
Questi i risultati e la classifica:
CESENA-MODENA 1-0
VENEZIA-MANTOVA 3-0
SUDTIROL-AVELLINO 0-1
REGGIANA-FROSINONE 0-1
PESCARA-PADOVA 0-1
EMPOLI-BARI 5-0
CATANZARO-V.ENTELLA 3-2
PALERMO-CARRARESE 5-0
JUVE STABIA-MONZA 2-2
SPEZIA-SAMPDORIA 1-0
Dai 30 punti del Monza ai 20 dell’Empoli, tutti possono andare in serie a
La domanda sorge spontanea: “”” Ma come abbiamo fatto a prenderne 4 a Pescara””.. Mi piacerebbe giocarci adesso e vedere come finisce. In quel momento in tanti pensavano che fossimo una squadra di raccattati, con dirigenti raccattati.. e invece di raccattati ce n’era uno solo!
Si ma chi l ha scelto?
Te mi devi dire qual’è la dirigenza che le azzecca tutte, sia riguardo agli allenatori, sia riguardo ai giocatori. Sia stato il D. S. o il pres. se lo hanno fatto è stato in base ai risultati ottenuti da Pagliuca negli ultimi due anni. Se poi si è rivelato un mister mediocre su più di un aspetto, la colpa o meglio il demerito è stato solo il suo.
* fatto= ingaggiato..
La B è più divertente e imprevedibile della A: pensiero personale.
No, per noi è troppo tardi, Mau. Almeno per la promozione diretta. Stiamo semmai gettando le fondamenta per l’anno prossimo.
Anche chi è davanti può ritrovarsi in periodi non positivi senza vincere o addirittura perdendo qualche punto per strada con i 3 punti che vanno agli altri. Sicuramente la fine del girone di andata ci dirà cosa faremo da grandi, soprattutto dopo aver incontrato Frosinone, Cesena e lo stesso Palermo!
bah, abbiamo il portiere più forte della categoria (Fuli) il difensore più forte (Lovato) e il secondo miglior attaccante dopo Poianpalo (Pellegri); cosa vieta di pensare quantomeno alla finale playoff?
Per me ragazzi passano Monza Palermo e Venezia
La classifica inizia a sorriderci … non ne dubitavo visto che da sempre credevo e credo che la nostra sia un ottima rosa … magari non esperta in alcuni elementi … ma con Dionisi al timone stanno bruciando le tappe … e stanno dimostrando appieno il loro valore … In questo campionato … se riesci a mettere insieme un bel filotto di vittorie … dal quasi fondo classifica riesci a ritrovarti, come nel nostro caso, in una buonissima posizione per arrivare in futuro a giocarti, in prospettiva, una eventuale promozione da play off. E per ora siamo saliti sul treno giusto … dopo averlo aspettato invano per intere settimane … Per carità … niente vieta di poter criticare quando le cose non vanno bene … l’importante è non denigrare i giocatori con epiteti del cavolo e credere sempre che la volta successiva faranno sicuramente meglio. Sennò si rischia anche di fare figure barbine … soprattutto se si fa finta di niente e si passa dalla parte di chi l’aveva detto che bisogna aver pazienza con i giovani … Niente voli pindarici e testa ben sul collo, quello sì … non è che da oggi le vinceremo tutte … ma stiamo giocando molto bene e finalmente con una panchina all’altezza … tanto all’altezza che è difficile capire chi siano i veri titolari … perchè chi entra merita di giocare dall’inizio per quanto si mette in mostra … Domenica il Palermo … squadra forte e che subisce pochi goal … ma anche squadra che se la giocherà in trasferta e questo non può che andare a nostro vantaggio … Vincere vorrebbe dire avere grandi conferme sotto il profilo della convinzione nei nostri mezzi e poi anche di rimanere agganciati se non alle primissime posizioni (sono abbastanza avanti nel punteggio alcune squadre) ad un confermarsi ad 6/7 posto … e per ora … basterebbe intanto così … Niente proclami … e giocare sempre con la testa libera da pressioni inutili e si va lontano………………
Mork il saggio.