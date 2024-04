Purtroppo Mattia Giani non ce l’ha fatta. Il calciatore, in forza al Castelfiorentino United ma cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, è spirato oggi all’ospedale Careggi, dove era ricoverato da ieri pomeriggio dopo aver subito un arresto cardiaco durante la partita, valevole per l’Eccellenza Toscana, tra Lanciotto e Castelfiorentino. Le sue condizioni erano parse subito gravissime e, dopo le cure immediate del caso, si era reso necessario il trasporto nella struttura ospedaliera fiorentina.

26 anni compiuti a gennaio, Mattia aveva vestito la maglia azzurra fino al 2017. Arrivato ad Empoli nei Giovanissimi nella Stagione 2011-12 e seguente con mister Bombardieri, ha proseguito poi negli Allievi dalla stagione 2013-2014 con Giampieretti e l’anno seguente con Bigica, con il quale arrivò a giocarsi la Finali scudetto poi persa con la Roma il 19 giugno 2015. La stagione successiva viene aggregato alla Primavera di mister Mutarelli. La Stagione 2016-2017 è l’ultima nella quale veste la maglia azzurra. Inizia con mister Dal Canto ma viene ceduto al Pisa nel gennaio 2017 dove disputa il Campionato Primavera. Da Pisa al Ponsacco e poi una serie di esperienze in varie squadre (Savona, Tuttocuoio, Grosseto, Real Forte Querceta, Cascina) prima dell’approdo al Castelfiorentino nell’estate del 2022.

Profondamente scossa, la redazione di PianetaEmpoli.it si unisce al cordoglio per la sua scomparsa ed esprime le più sincere condoglianze alla famiglia di Mattia.