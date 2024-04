Una partita pirotecnica quella giocata dagli azzurrini in trasferta contro il Milan. Dopo il vantaggio rossonero con Sala, i nostri prima sbagliano un rigore con Nabian ,poi però rimontano con Tosto e lo stesso Nabian. I giovani diavoli non sono domi e contro rimontano con Sia e Liberali. Dopo 29 gare, Empoli undicesimo al pari della Fiorentina a 36 punti. A cinque gare dalla fine, è ormai quasi impossibile il sogno playoff visti i nove punti di distacco dalla sesta e le tante squadre in mezzo.