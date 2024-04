Riprende oggi il lavoro degli azzurri che inizieranno a preparare la sfida con il Napoli. Come detto, i campioni d’Italia in carica non sono certo quella squadra travolgente dello scorso anno, resta però sulla carta una partita molto difficile. Si deve ancora concludere il turno di campionato, con il Verona impegnato contro l’Atalanta, da dire che i risultati fin qui arrivati (viste anche le avversarie delle nostre concorrenti) non sono certo stati dei migliori. A maggior ragione, sabato prossimo, servirà davvero una grande prestazione per provare a muovere la classifica.

Da capire, vista anche la prova scialba di Lecce, se ci saranno significative variazioni nell’undici di partenza. Se Grassi dovesse iniziare a dare garanzie di tenuta, questa potrebbe già essere una prima mossa. Da capire se anche Fazzini, davvero poco impiegato da Nicola, potrà giocarsi le sue carte. Discorso analogo per Caputo che, dal suo rientro, ha giocato con il contagocce. Non ci immaginiamo particolari variazioni dietro.

Sarà una settimana molto importante, con sei gare al termine della stagione, si entra davvero in quella sorta di “mini torneo” che può determinare storia o delusione.