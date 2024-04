Si è giocata la 32a giornata di Serie A che si è aperta con il ritorno alla vittoria della Lazio che ha travolto di reti una Salernitana ormai retrocessa in Serie B. Importantissima vittoria del Lecce sull’Empoli con la squadra di Gotti che si allontana ormai dalle zone a a rischio. Decisiva una rete al 90′ di Sansone. In parità il derby di Torino privo di grandi emozioni. Non ne approfitta il Bologna che viene fermato dal pari da un Monza già salvo da settimane. Da dire che il Bologna ha avuto molte occasioni per vincere trovando un grande Di Gregorio. Al Maradona ennesimo pasticcio del Napoli che si fa rimontare due volte dal Frosinone e nel finale rischia anche di perderla per la clamorosa occasione avuta dall’attaccante del Frosinone Seck fermato con un fallo da Mario Rui, espulso nell’occasione. Partita spettacolare a Reggio Emilia con il Sassuolo che si porta sul 2-0 dopo 10 minuti, Leao riapre la gara ma al 53′ Lauriente riporta i neroverdi sul 3-1. Sembra finita ma il Milan non molla e prima con Jovic e poi con Okafor agguanta il pareggio. Nel finale Giroud fallisce l’occasione della vittoria. A Udine partita sospesa al minuto 72 e rinviata a data da destinarsi per il malore che ha colpito in campo il difensore della Roma N’Dicka. Il giocatore in barella ha fatto un cenno di ripresa ma è stato trasportato in ospedale. Da qui la decisione di non proseguire il match. In parità anche il posticipo a San Siro tra Inter e Cagliari con i sardi che riprendono due volte i nerazzurri e nel finale sfiorano anche la clamorosa impresa.

In attesa delle ultime due gare di stasera, ecco risultati e la classifica provvisoria:

LAZIO-SALERNITANA 4-1

LECCE-EMPOLI 1-0

TORINO-JUVENTUS 0-0

BOLOGNA-MONZA 0-0

NAPOLI-FROSINONE 2-2

SASSUOLO-MILAN 3-3

UDINESE-ROMA Sospesa al 72′ sull’ 1-1

INTER-CAGLIARI 2-2

FIORENTINA-GENOA Lunedì 15/04 ore 18:30

ATALANTA-VERONA Lunedì 15/04 ore 20:45