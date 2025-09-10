Qualificazioni mondiali per Joseph Ceesay, qualificazioni al prossimo europeo per Brando Moruzzi, amichevoli per Ismael Konate e un torneo internazionale per Bohdan Popov; questi gli impegni degli azzurri impegnati con le rispettive nazionali.

Doppio successo per il Gambia di Joseph Ceesay, che nelle due sfide di qualificazione ai Mondiali del 2026 ha battuto prima il Kenya 3-1 e poi il Burundi 2-0, con il numero 15 azzurro sceso in campo nella seconda gara, Gambia terzo in classifica, staccato di 9 punti dal Gabon e dai playoff con ancora quattro sfide da giocare.

Doppia vittoria per Brando Moruzzi con l’Under 21 italiana nelle prima due sfide di qualificazione al prossimo europeo di categoria. Azzurrini, guidati dall’ex Silvio Baldini, vittorioso 2-1 all’esordio contro il Montenegro, con l’esterno azzurro all’esordio assoluto in Nazionale entrato nella ripresa. Vittoria 1-0 anche nella seconda sfida, e punteggio pieno per l’Italia, nella sfida in casa della Macedonia del Nord, con Moruzzi espulso per doppio giallo e gara decisa dall’ex Marianucci.

Ultima tappa di avvicinamento al Mondiale per Ismael Konate e l’Italia Under 20. Gli Azzurrini hanno prima vinto 2-1 in Inghilterra, per poi esser superati 4-0 dalla Germania, con l’attaccante classe 2006 sceso in campo da titolare nella sfida contro i teutonici. Italia Under 20 attesa adesso dal Mondiale Under 20, che si disputerà in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre e che vedrà gli azzurri affrontare Australia, Cuba e Argentina.

Torneo internazionale in Spagna per Bohdan Popov e l’Ucraina Under 19, con l’attaccante azzurro in gol nell’ultima sfida contro la Spagna dopo aver giocato da titolare sia la sfida contro l’Inghilterra che quella successiva contro l’Olanda.

Infine, in campo anche Baralla, Busiello e Zanaga con l’Italia Under 18, Huqi con l’Albania Under 19, Pasalic con la Svezia Under 18, Biondini, Landi e Perillo con l’Italia Under 17 e Mezani con l’Albania Under 17.

Empoli Fc