Empoli Football Club comunica che saranno in vendita dalle ore 10.00 di domani, giovedì 11 settembre, i tagliandi per Empoli-Spezia, terza giornata di Serie BKT in programma domenica 14 settembre alle ore 19.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

MODALITÀ DI VENDITA

La vendita dei tagliandi dei settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Maratona Inferiore è vietata ai residenti della regione Liguria ed è attiva presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket, ad eccezione dei punti vendita della regione Liguria oppure online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa, necessaria l’autodichiarazione di residenza ed anche in questa modalità è vietata la vendita ai residenti nella regione Liguria). Ricordiamo che come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l’acquisto dei tagliandi è consentito solamente previa indicazione (se online) o esibizione (se presso ricevitorie) di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).

La tariffa Ridotto è valida per gli Under 18 (nati dopo il 14-09-2007), gli Over 65 (nati prima del 14-09-1960), per le donne e per le persone con un grado di invalidità dal 60% al 79% (per quest’ultima categoria i tagliandi sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302).

UNDER 14 – Per ritirare il biglietto Under 14 (nati dopo il 14-09-2011) è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili presso i punti vendita speciali Empoli Point, Empoli Store e Unione Club Azzurri.

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per ogni biglietto da acquistare, si richiede di esibire un documento o carta di identità dove sia riportata la residenza del titolare, oppure, in caso di acquisto tramite web, attraverso apposita dichiarazione di residenza.

PREZZI﻿

SETTORI INTERO RIDOTTO UNDER 14 POLTRONISSIMA € 65,00 € 45,00 ND POLTRONA € 45,00 € 35,00 € 15,00 TRIBUNA INFERIORE € 35,00 € 25,00 € 10,00 MARATONA SUPERIORE € 20,00 € 15,00 € 5,00 MARATONA INFERIORE € 15,00 ND € 5,00 CURVA SUD OSPITI € 15,00 ND ND

PUNTI VENDITA

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.00



EMPOLI POINT (Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, Empoli)

Da lunedì a venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00

UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)

Da lunedì a venerdì dalle 21.00 alle 23.00



Il giorno gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello stadio, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 18.00 fino all’inizio della partita. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) sono in vendita al prezzo di € 15,00 per i soli possessori della Eagle Card ovvero i sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Spezia Calcio, ovunque residenti. I biglietti saranno disponibili, sempre dalle ore 10.00 di domani, giovedì 11 settembre, nei punti vendita VIVATICKET e tramite web con la modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolifc.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).

La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 13 settembre; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

