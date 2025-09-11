I PIU I MENO – La sosta può essere servita a migliorare gli automatismi – Le assenze in difesa – La buona vena di Popov – L’organico dello Spezia

La sosta è servita a rigenerare gli azzurri dopo la rocambolesca sconfitta di Reggio. Pagliuca ha potuto lavorare col gruppo, al netto delle assenze dei Nazionali, e migliorare la confidenza dei nuovi arrivati. Inoltre l’Empoli può contare su un Popov in gran spolvero che si è dimostrato un valore aggiunto nelle prime due partite del campionato.

Pagliuca dovrà ragionare innanzitutto sui sostituti di Guarino e Obaretin, squalificati in virtù dei rossi rimediati con la Reggiana. L’Empoli avrà di fronte una squadra di tutto rispetto, costruita per battagliare per la promozione e non sarà semplice.