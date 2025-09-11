|I PIU
|– La sosta può essere servita a migliorare gli automatismi
|– Le assenze in difesa
|– La buona vena di Popov
|– L’organico dello Spezia
La sosta è servita a rigenerare gli azzurri dopo la rocambolesca sconfitta di Reggio. Pagliuca ha potuto lavorare col gruppo, al netto delle assenze dei Nazionali, e migliorare la confidenza dei nuovi arrivati. Inoltre l’Empoli può contare su un Popov in gran spolvero che si è dimostrato un valore aggiunto nelle prime due partite del campionato.
Pagliuca dovrà ragionare innanzitutto sui sostituti di Guarino e Obaretin, squalificati in virtù dei rossi rimediati con la Reggiana. L’Empoli avrà di fronte una squadra di tutto rispetto, costruita per battagliare per la promozione e non sarà semplice.
È un bel test per capire di che pasta siamo fatti…. non conta il risultato (e come potrebbe alla terza?), ma conta l’atteggiamento, la capacità di tenere botta a una squadra formata e attrezzata e condotta da un Mister formidabile….
Addirittura formidabile: gli altri sono sempre i meglio, l’erba del vicino.
opinione personale, a me D’Angelo piace dai tempi del primo Pisa …. tecnico che reputo sottovalutato rispetto al suo reale potenziale. Se mi dici, faresti a cambio con Pagliuca? ad oggi dico si, tutta la vita …. poi vediamo se tra 3 mesi, il Mister mi fa cambiare idea….
4 punti fra Spezia e Pescara: poi penseremo alla Coppa Italia…..
l’assenza di guarino e obaretin sono dei piu’ altro che dei meno. lovato al centro piu’ 10 e si vince senza problemi!
Quindi giocando a 3 e hai soltanto 2 difensore cosa pensi che ci sia di così positivo? Ci deve adattare un esterno di centrocampo a sinistra, cioè Carboni, Ebuei può andare a dx quando manca Curto, ma sono adattati. Sei così sicuro che siano dei più? Io a volte non so come ragionate.
Se non mi sbaglio, già te lo hanno fatto notare.. non si può buttare la croce addosso a Guarino e Obaretin per le non buone prestazioni contro la Reggiana, tra l’altro più che non buone prestazioni.. credo sia meglio dire: un errore a testa. Meglio Lovato nel mezzo? Contro il Padova ottima prestazione, ma in quella partita Guarino era assente, chi ti dice che non avrebbe giocato una bella partita.. E tanto domenica ce l’hai meglio di loro schierando a sinistra Morozzi e Carboni in un ruolo non loro e dove difensivamente hanno dato molto a desiderare…… uno in Nazionale e uno se non ricordo male sempre contro la Reggiana in Coppa Italia o comunque in qualche importante amichevole. E Curto? Per ora più critiche che belle parole per lui.
Sarà una bella prova di efficienza per la nostra difesa, ma Lovato, sarà anche bravissimo, ma la difesa non è composta da un solo uomo!