Empoli Football Club è felice di annunciare l’apertura del canale WhatsApp Empoli FC, il nuovo strumento pensato per essere sempre più vicini ai tifosi azzurri e coinvolgere ancora di più la nostra community.

Con il nuovo canale ufficiale, gli appassionati azzurri potranno ricevere news, curiosità, aggiornamenti su gare ed eventi, informazioni su biglietti e merchandising, foto, video e tanti contenuti esclusivi dal mondo Empoli.

Un modo semplice, diretto e gratuito per essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda la nostra squadra del cuore!

Il canale WhatsApp Empoli FC è aperto e vi aspetta: iscrivetevi sul link ufficiale e unitevi alla community azzurra!

empolifc.com