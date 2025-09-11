Empoli Football Club è felice di annunciare l’apertura del canale WhatsApp Empoli FC, il nuovo strumento pensato per essere sempre più vicini ai tifosi azzurri e coinvolgere ancora di più la nostra community.
Con il nuovo canale ufficiale, gli appassionati azzurri potranno ricevere news, curiosità, aggiornamenti su gare ed eventi, informazioni su biglietti e merchandising, foto, video e tanti contenuti esclusivi dal mondo Empoli.
Un modo semplice, diretto e gratuito per essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda la nostra squadra del cuore!
Il canale WhatsApp Empoli FC è aperto e vi aspetta: iscrivetevi sul link ufficiale e unitevi alla community azzurra!
empolifc.com
ora manca le chiamate da i call center e siamo a posto
Buona iniziativa bravi
c’è già un altro canale dell empoli fatto da dei ragazzi hanno più di 500 iscritti Segui il canale Empoli 🤍🤝💙 su WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaLm9AN9sBI2fe3YdB2J
ottimo tantissime squadre di calcio di a b e legapro ce l’hanno era ora io mi sono appena iscritto
