Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti per 2-0 dalla gara interna di questa sera al Castellani con la Lazio per l’ultima giornata.

VICARIO: 7 Quella di questa sera ha tutta l’aria di essere la partita del congedo del portiere friulano. Lo fa fornendo la sua consueta prestazione eccellente, mostrando attenzione e riflessi sempre pronto opponendosi in almeno tre occasioni su Immobile.

UJKANI: 6 Fa il suo esordio stagionale negli ultimi cinque minuti, subendo il gol da fuori di Luis Alberto sul quale poteva fare ben poco.

STOJANOVIC: 6 Soffre nella sua zona di competenza le scorribande degli attaccanti della Lazio, proponendosi in avanti dando il suo efficace apporto alla manovra offensiva.

WALUKIEWICZ: 5.5 Va a corrente alternata il difensore polacco, soffrendo la fisicità avversaria soprattutto sulle palle inattive. Come nelle ultime prestazioni gioca con generosità ed applicazione.

LUPERTO: 6 Come il compagno di reparto soffre la prestanza fisica e la qualità dei palleggiatori avversari. Abile a togliere le “Castagne dal fuoco” mettendo a frutto il suo ottimo senso della posizione.

CACACE: 6 Copre con efficacia la sua zona di competenza, dando il suo apporto in fase di non possesso. In avanti non si propone molto, tuttavia da il suo apporto alla manovra offensiva azzurra.

GRASSI: 5.5 Passo indietro sul piano della prestazioni rispetto alle ultime uscite. Soffre il pressing portato dai centrocampisti e degli attaccanti della Lazio, portandolo ad essere meno preciso del solito.

HENDERSON: 6 Lo scozzese prova a dare il cambio di marcia alla squadra, lo fa mettendo in campo le sue tipiche caratteristiche unendo qualità e qualità.

BANDINELLI: 5.5 Va in difficoltà in fase di non possesso, di fronte alla fisicità e alla tecnica degli avversari. Nella metà campo avversaria non riesce ad incidere come altre volte.

HAAS: 5.5 Schierato nel finale lo svizzero prova a dare il suo apporto alla manovra, riuscendoci a tratti.

AKPA AKPRO: 6 Meno lucido ed esplosivo rispetto alle ultime uscite, costretto a convivere con un’ammonizione rimediata dopo soltanto un quarto d’ora.

FAZZINI: 6.5 La sua crescita nelle ultime partite è stata esponenziale, gioca con ordine e qualità riuscendo a trovare spesso il compagno libero.

SATRIANO: SV

CAMBIAGHI: 6.5 La sua ultima partita con la maglia azzurra termina con l’espulsione arrivata nel finale. Prima della doppia ammonizione costata il rosso, mette sul rettangolo di gioco velocità e la capacità di saltare gli avversari. Sfiora il pareggio con un tiro da fuori area respinto da Provedel.

PICCOLI: 5.5 Non riesce a dare il suo apporto in fase offensivo, sovrastato spesso dal pressing avversario. La buona volontà non gli manca ma non incide praticamente mai.

DESTRO: SV

MISTER ZANETTI: 6 Esce a testa alta la squadra azzurra nell’ultimo atto della stagione, contro una squadra come la Lazio che si giocava la possibilità di ottenere il secondo posto. L’Empoli si oppone con le sue caratteristiche e capacità, provando a mettere in difficoltà gli avversari attraverso la velocità e la corsa, pagando il minor tasso tecnico rispetto ai biancocelesti.