Gli azzurri torneranno in campo domani per iniziare a preparare la prossima sfida. Si gioca ancora di sabato, settimana dunque regolare, ed arriveranno i campioni in carica del Napoli a farci visita. Sarà il ritorno, da allenatore in prima, di Ciccio Calzona ad Empoli. Quella con il Napoli, nonostante i partenopei non siano certo quelli dello scorso anno, sarà una gara sulla carta molto difficile. La missione, come detto già da Davide Nicola ieri, sarà quella di provare a riprendere almeno quel punto lasciato a Lecce. Anche perchè, in Salento, l’Empoli ha fatto ben capire che se l’è giocata di fatto solo per quello, per cercare di non farsi male e muovere al minimo la classifica. Purtroppo è andata male, ed è andata più o meno come la settimana scorsa, a parti inverse. Quello di Lecce è stato un Empoli davvero brutto, uno dei peggiori di tutta la stagione, forse il peggiore sotto la gestione di Nicola. Certo, spiace perchè la gara si era clamorosamente incanalata al meglio, con il vantaggio trovato nientepopodimeno che da Albertone Cerri. Purtroppo l’azione nasce da un fallo di mano di Caprile, che recupera una palla fuori dall’area, ed il gol viene revocato. Da quel momento l’interruttore della passione si spegne. E’ stata una partita votata soltanto alla gestione della fase di non possesso, non andando di fatto mai a creare un vero pericolo se non per una carambola (che non è nemmeno effettivo tiro in porta) di Zurkowski nel primo tempo; l’unico impegno di Falcone. Saranno zero i tiri in porta alla fine della partita, e se con Nicola – più ancora che con Andreazzoli – ci siamo abituati ai non molti tiri dentro lo specchio, era dalla terza giornata con la Juve che non si vedeva questo dato cosi avaro. Come spesso diciamo, ogni partita ha una storia a se, il fatto che ieri la squadra abbia offerto questa deprecabile performance non vuol dire certo che sarà cosi fino alla fine. Però ieri, in uno scontro diretto importante, qualcosa in più doveva essere offerto. Si è mancato di rispetto anche a tutti quei tifosi, non pochi, scesi fino al tallone dell’Italia, per supportare a più non posso la squadra. Poi, va da se che la sconfitta può essere indubbiamente risultato ingiusto, che il pareggio (nonostante i 7 tiri in porta a 0, i 14 a 3 totali) sarebbe stato quello un po’ più verosimile, e crediamo di piacimento anche agli avversari. Era sotto gli occhi di tutti che negli ultimi venti minuti, ambedue avevano smesso di giocare al calcio. Sansone, almeno la sensazione nel vedere la dinamica dell’azione, ha forse avuto anche qualche piccola perplessità su quel pallone, ma è chiaro che non lo puoi non spingere dentro. Per questo, più ancora di una sconfitta che alla fine potrebbe lasciare anche la classifica com’è, vedremo cosa faranno oggi le altre, l’arrabbiatura va indirizzata unicamente verso la prestazione e l’atteggiamento. Alcuni singoli sono apparsi davvero in grande difficoltà, da uno Zurkowski lontanissimo parente di quello arrivato a gennaio, a Cancellieri che fatta la grande azione del gol poi annullato, si è totalmente spento. I cambi non hanno dato praticamente niente, Cambiaghi non è sembrato il solito da subentrato e Niang, beh, se non ha la palla che tutti i giocatori di tutte le categorie vorrebbero… Si salva soltanto la difesa, eccezion fatta per Walukiewicz che ha la totale responsabilità del gol subito, dopo essere stato (tra tutti) anche quello un pizzico più in difficoltà. Qualche settimana fa Davide Nicola parlava del dover andare oltre ogni difficoltà, del classico cuore che va gettato oltre l’ostacolo. Questa può essere l’unica formula per provare a centrare l’obiettivo di stagione. E contro il Torino, in un’altra partita che alla fine avrebbe visto nel pari un risultato giusto ed accettato, questo la squadra lo aveva fatto. Non accontentandosi, ed andando a cercare quel pallone che poi è arrivato e si è trasformato in giubilo. Ieri si è fatto tutto il contrario, e questo non può essere accettato, perché va proprio contro quel credo. Non è più l’Empoli degli anni ’90 o primi 2000, ma la filosofia di chi ama questa squadra resta sempre lo stesso, ovvero la maglia sudata, il dare al massimo a prescindere da come possa finire. Ed allora saranno applausi. Dalla gara di ieri, e lo diciamo anche fosse finita 0-0, questi non sarebbero stati meritati. Sul gol annullato, vogliamo aprire una parentesi, visto che giustamente ci sono varie correnti che si stanno inseguendo sui vari social ed anche qui. Il regolamento, che ha avuto di recente alcune postille di variazione dice che: per essere fallo di mano del portiere non è necessario che il pallone esca tutto dall’area, basta che il portiere tocchi il pallone con le mani fuori dall’area. In soldoni, da regolamento, basta che abbia un guanto (con il pallone in mano) fuori dall’area. Ci sono immagini (soprattutto retroporta) che documentano come questo, purtroppo, ci sia e porti cosi all’annullamento dell’azione. Adesso serve rimboccarsi seriamente le maniche, lavorare con ancora più impegno e dedizione, sono soltanto sei le tappe che mancano alla fine e dentro queste ci sono degli appuntamenti che la squadra azzurra non può mancare.

Rispetto alla gara di sabato scontro contro il Torino in casa, Nicola effettua un solo cambio, lasciando Cambiaghi in panchina per Cancellieri che va di fianco a Zurko. La gara si innesca con una grande emozione di colore azzurro. Al 4′ Caprile legge male la traiettoria di un cross dalla destra, prendendo il pallone con le mani appena dentro l’area. L’azione prosegue, tra le proteste del Lecce, e da qui nasce il gol del vantaggio dell’Empoli. Cancellieri va via sulla sinistra, entra in area e crossa forte sul primo palo, dove ci mette la zampata Cerri che spinge la palla in rete. L’esultanza però viene strozzata dal Var. Dopo un lungo consulto, Mariani viene richiamato a rivedere proprio la posizione di Caprile, che alla fine viene ritenuta irregolare: gol annullato e punizione dal limite quindi per il Lecce, che va al tiro con Piccoli, parato senza difficoltà da Caprile, graziato dal direttore di gara. Al 19′ doppia occasione per il Lecce. I giallorossi ci provano prima con Gendrey, che calcia al volo su un cross da punizione, bravo Caprile in tuffo a deviare in angolo. Sul conseguente corner è ancora il portiere azzurro a salvare il risultato, dimostrando riflessi felini sul colpo di testa di Dorgu. Al minuto 32 ancora Lecce pericoloso, Baschirotto tenta il tiro dalla distanza che, deviato da Walukiewicz, diventa insidioso per Caprile, costretto ad allungare sopra la traversa. Un minuto dopo risponde l’Empoli, Cerri fa da sponda per Cancellieri, che stoppa il pallone col petto e si esibisce in una spettacolare rovesciata che termina fuori di poco. La partita va a fiammate. Al 37′ Empoli vicinissimo al gol su calcio d’angolo, Pongracic devia la palla che viene salvata sulla linea da Falcone, poi sulla respinta ancora il portiere giallorosso è bravo a smanacciare su Cerri. La prima frazione di gioco si chiude con una grande occasione per il Lecce; su calcio d’angolo Pongracic viene dimenticato dalla retroguardia azzurra, ma il difensore giallorosso per fortuna colpisce male di testa. Nella ripresa si torna in campo con gli stessi undici. Al 57′ è di nuovo Caprile a salvare l’Empoli, riuscendo con la mano sinistra a respingere su calcio d’angolo un colpo di testa velenoso di Baschirotto. L’Empoli va in affanno e Nicola capisce che è il momento di cambiare. Scoccata l’ora di gioco infatti ecco un triplo cambio: Niang, Cambiaghi e Maleh dentro per Cerri, Cancellieri e Zurkowski. Al 63′ spinge ancora il Lecce. Gallo va via sulla sinistra e mette la palla a rimorchio per Oudin, che calcia di potenza, decisiva la deviazione di Marin che mette la palla alta sopra la traversa. Dopo quest’occasione il ritmo si abbassa notevolmente, a causa anche dei tanti cambi da una parte e dall’altra. Si arriva quindi al 90′, dove su un pallone alto Piccoli serve in area Pierotti, che soffia clamorosamente il pallone in area a Walukiewicz che si addormenta. Tutto facile a quel punto per il giocatore giallorosso, che serve Sansone che 1 contro 0 deve solo spingere il pallone in rete.