EMPOLI 6 BARI 3

MARCATORI: 3′ Labianca(B), 36′,45+2 Lauricella (E), 39′ Popov (E), 41′ Monaco (E), 3st Monetti (B), 10st Olivieri (E), 31st Orlandi (E), 34st Di Cesare (B)

EMPOLI: 1 Versari, 2 Tavernini(38st Tsoulkanis), 3 Lauricella(27st Bertellotti), 4 Huqi(38st Chiaverini), 5 Bembnista, 6 Berizzi(18st Antonini), 7 Olivieri(27st Fanucchi), 8 Mazzi, 9 Popov(18st Rossetti), 10 Orlandi(38st Busiello), 11 Monaco

A disposizione: 12 Fioravanti, 13 Antonini, 14 Tsoulkanis, 15 Fanucchi, 16 Voroneanu, 17 Bertellotti, 18 Chiaverini, 19 Busiello, 20 Rossetti

ALL. Andrea Filippeschi

BARI: 1 De Giosa, 2 Albo, 3 Spadavecchia(18st D’Elia), 4 Suriano(18st Caputi), 5 Polito(7st Brigida), 6 Cafagna, 7 Monetti, 8 De Martino(31st Di Cesare), 9 Spanò (7st Dimola), 10 Palumbo(7st Milucci), 11 Labianca(31st Virginia)

A disposizione: 12 Sanrocco, 13 Casillo, 14 D’Elia, 15 Caputi, 16 Brigida, 17 Di Cesare, 18 Virginia, 19 Milucci, 20 Dimola

ALL. Vito Di Bari

Arbitro: Federico Nannelli

Assistenti: Alfieri, Gambini

Ammoniti: 18′ Lauricella (E), 33′ Palumbo (B), 18st DImola (B), 27st Labianca(B), 37st Di Cesare (B), 42st Busiello (E)

Espulsi: Dimola (B)

Non sono di certo mancati i gol e le emozioni nel match di oggi a Monteboro tra Empoli e Bari. Squadra ospite che si è portata in vantaggio dopo appena tre minuti con Labianca che approfitta di un errore in impostazione di Bembnista. Bari che per la prima mezz’ora di gioco mette sotto pressione l’Empoli e va vicina più volte al gol del raddoppio. In questa prima fase gli Azzurri fanno fatica ad impostare centralmente ed a dare sfogo sulle fasce al loro gioco per via del pressing asfissiante. Sul finire del primo tempo l’Empoli viene fuori e al 36′ trova il pareggio con Lauricella che su punizione aggira la barriera col suo sinistro. A completare la rimonta ci pensa Popov che recupera palla su un passaggio orizzontale sbagliato di un difensore barese ed infila il portiere. Prima della fine del primo tempo trovano la gioia del gol anche Monaco e per una seconda volta Lauricella, sempre sfruttando il momento di confusione degli ospiti che tentano di tenere la linea difensiva alta ma finiscono per farsi bucare dai lanci lunghi dietro l’uomo dei ragazzi di Filippeschi. Nel secondo tempo il Bari torna in campo più deciso ed accorcia le distanze con Monetti su sponda aerea di Spanò che serve il compagno nel buco lasciato dai difensori empolesi. Al 10′ però ci pensa Olivieri ad allungare di nuovo il vantaggio, triangolo perfetto quello tra lui e Popov che mette il compagno solo davanti al portiere con un dolcissimo tocco sotto. Al 31′ anche Orlandi trova la rete grazie ad una buona conclusione da fuori che buca le mani di De Giosa, gol meritato da parte di uno dei protagonisti in positivo del match. Al 34′ la terza indecisione difensiva dell’Empoli gli costa ancora una volta caro, con Di Cesare che è il più veloce ad avventarsi sulla palla vagante in area e ridurre così lo svantaggio. Nel complesso una buona partita a livello tecnico-tattico da parte di entrambe le squadre dove a fare la differenza è stata quindi la tenuta mentale e la capacità di saper reagire agli errori propri e approfittare di quelli avversari. Empoli che grazie alla vittoria di oggi mantiene il secondo posto in classifica a quota 52 punti con ancora due partite rimanenti prima della fase finale del campionato.