Andiamo a vedere, giocatore per giocatore (in rosa ad oggi) quelle che sono le attuali condizioni contrattuali, capendo quindi chi saluterà la piazza azzurra e chi invece – mercato a parte – si potrebbe ripresentare ai nastri di partenza della prossima stagione.
FULIGNATI – Prestito con obbligo che non scatterà. Tornerà alla Cremonese in attesa di capire il futuro. Si potrebbe anche riaprire un discorso a parte.
PERISAN – Giocatore di proprietà.
GASPARINI – Contratto in scandenza al 30 giugno 2026. In teoria siamo ai saluti ma potrebbe restare al fare il terzo.
CURTO – Giocatore di proprietà
ROMAGNOLI – Contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Si potrebbe valutare una prosecuzione
OBARETIN – Prestito secco. Torna al Napoli.
LOVATO – Prestito con obbligo che non scatterà. Tornerà alla Salernitana e difficilmente lo rivedremo in azzurro.
EBUEHI – Contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Si dovrebbe chiudere qui.
CANDELA – Prestito con diritto di riscatto intorno al mezzo milione. L’Empoli ci ha abituati a non riscattare ma la cifra potrebbe essere interessante.
MORUZZI – Prestito Secco. Tornerà alla Juve Next Gen.
INDRAGOLI – Giocatore di proprietà.
GUARINIO – Giocatore di proprietà.
DEGLI INNOCENTI – Giocatore di proprietà.
ELIA – Giocatore di proprietà.
MAGNINO – Giocatore di proprietà.
ILIE – Prestito con diritto di riscatto con cifra sui 3,5 mln. Tornerà al Nizza.
YEPES – Giocatore di proprietà.
CEESAY – Giocatore di proprietà.
GHION – Prestito con obbligo che non scatterà. Tornerà al Sassuolo
IGNACCHITI – Giocatore di proprietà.
HAAS – Contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Situazione che potrebbe essere valutata.
PELLEGRI – Prestito con obbligo (non scattato) e diritto di riscatto intorno ai 2,5 mln. Tornerà al Torino.
SHPENDI – Giocatore di proprietà.
FILA – Prestito secco. Torna al Venezia.
NASTI – Prestito con diritto di riscatto a 7 mln. Tornerà alla Cremonese.
SAPORITI – Giocatore di proprietà.
POPOV – Giocatore di proprietà
BIANCHI – Giocatore di proprietà.
ALLENATORI: Caserta è in scadenza al 30 giugno 2026. Pagliuca e Dionisi sotto contratto fino al 30 giugno 2027.
perdiamo 2 dei migliori Fulignati e Lovato, non si vende nessuno e non c’è soldi per comprare speriamo bene con altri prestiti
7 (sette) milioni per riscattare Nasti ? ..
Non facciamoci scappare questa ghiotta occasione !
Su, di corsa a prenderlo prima che intervengano Real Madrid e Paris Saint Germain !
…Sì, il riscatto di Nasti è veramente clamoroso… 26 partite giocate, 1400 minuti, 4 gol (1 in casa e 3 in trasferta) 7 Milioni di riscatto… Praticamente 1,75 milioni a gol
Siamo quasi ai livelli di La Gumina…
poerannoi
Non ricordavo che Cesaay e Curto fossero di nostra proprietà.
Tra Ghion e Yepes, preferisco il secondo (che resta) al primo (che ritorna al Sassuolo e non credo che ne sentiremo la mancanza).
Per Fulignati, anche se non verrà riscattato, spero che l’Empoli possa fare una trattativa separata per riportarlo qui.
Anche Romagnoli non mi dispiacerebbe se restasse. Sicuramente non può fare un campionato pieno, però nelle ultime 3 partite di quest’anno (le uniche dove ha giocato) è stato tra i migliori (unica pecca, il gol subito di testa dal Monza, ma ha liberato l’area varie volte). Sicuramente può infondere più sicurezza alla difesa e fare da “chioccia” alla squadra.
Lovato ha fatto bene soprattutto all’inizio poi si è perso anche lui, vediamo cosa propone la Salernitana ma non ci investire cifre alte, Fulignati anche solo per l’attaccamento alla maglia andrebbe tenuto, se le info sono giuste va a scadenza con la Cremonese quindi è a costo zero.
non può andare a zero con la Cremonese ora a giugno. Sennò non poteva essere fatto un contratto in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di certe condizioni. Ma sarebbe stato un prestito secco.
Incredibile !! Nasti l’affare del secolo.
riscattiamolo, costa meno di La Gumina.
Per Nasti hanno messo una cifra a caso tanto erano sicuri che non c’era rischio di riscatto
Difesa da rifare. Centrocampo da ben rinforzare. Attacco da aggiustare.
Io guardo quelli verdi e fa piacere che partiamo già da una base rispetto allo scorso anno, sicuramente qualche pezzo verrà venduto se merita vediamo gli sviluppi e chi allenerà.
Non ho seguito la crescita e la stagione di Seghetti al Livorno, sul portiere va valutata bene la situazione, sono rimasto piacevolmente sorpreso da Perisan, non parlo a livello di campo perchè non si è mai visto e praticamente negli ultimi 4 anni non ha giocato, ma l’ho sempre visto coinvolto. Ai tempi di Vicario era forte per la B, ormai è troppo arrugginito.
Fulignati ho come l’impressione che non rientrerà e sarebbe un peccato dal punto di vista della personalità in squadra ed attaccamento ai colori.
Ghion verrà sostituito a pieno regime da Degli Innocenti che con una preparazione piena può far meglio di quest’anno.
Terrei Bianchi (che se sta bene fisicamente ed è li il nodo) può essere un giocatore da mettere nei finali.
Lovato troverà altra sistemazione in serie B, ma dispiace che probabilmente l’Empoli non lo ritratterà con la Salernitana (poi non sò come si è lasciato con la Salernitana in caso di promozione in B per restare da loro).
Su Curto, Ceesay e Saporiti sarei per tenerli mettendoli nelle condizioni di campo migliori di quest’anno. su Romagnoli non sò esprimermi, perchè è vero che quando sta bene è uomo squadra ed utile, ma appunto starà bene?
Yepes credo che resterà, giocatore che in un centrocampo assortito meglio ci può stare.
Shpendi ha detto apertamente che vuol restare e se andrà via sarà per volontà dell’Empoli.
Elia e Magnino rimarranno, cosi come Indragoli, credo che Ignacchiti saluterà e metteranno sul mercato Guarino che credo abbia comunque qualche estimatore.
Tutto però dipende da quale proprietà ci sarà, ma soprattutto allenatore.
Redazione si può sapere chi viceversa tornerà dai prestiti?
grazie
Belardinelli sicuro
Ah Candela, sul sito dello Spezia indicavano che sarebbe rimasto da noi, ma non sò su quali basi. Il giocatore potrebbe spingere per restare.
Tanti saluti a Ebuhei che è ragazzo troppo fragile e sfortunato e tanti saluti a Moruzzi, che è proprio scarso. Su Haas credo che non rinnoveranno, ma andrebbe capito il suo stato fisico, è stato chiacchierato perchè si è nascosto durante la contestazione dopo Padova, ma se stesse bene si potrebbe anche passare oltre a questi discorsi.
indragoli in prestito,ritorna tosto e seghetti,si terra’ romagnoli e haas,partiranno per offerte irrinunciabili popov,shpendi,guarino,e vedere se ha voglia di restare curto…..
O fai partire Popov, o fai partire Shpendi (meglio non far partire nessuno dei due), ma se ti privi di entrambi gli attaccanti, chi vai a riprendere? Nasti e Fila?
non ci dimentichiamo anche qualcuno che potrebbe arrivare dalla nostra primavera che quest’anno ha fatto bene. vedo diversi giocatori di proprietà e quelli che non lo sono non li rimpiangerò di sicuro (forse Fulignati ma Seghetti potrebbe essere anche meglio). Il Corsi anche quest’anno spenderà il giusto per la squadra, se poi arrivano nuovi soci con i soldi secondo me li utilizzeranno per pareggiare e pianificare il futuro non si metteranno a comprare nomi importanti per la B
cesay è forte sa fare anche la rabona
Se Cesaay, fa meno…il fenomeno, secondo me è un giocatore che può rendere bene. Se invece vuole fare il Messi…allora lasciamo perdere.
Fulignati
Giorgini Varnier Bellich
Cacciamani Magnino Valzania Mosti Elia
c.Shpendi s.Shpendi
all. Abate ovviamente
Vedendo questo elenco su 24 elementi componenti la rosa 14 sono di proprietà…ma tutti quelli che hanno sempre scritto che noi avevamo solo prestiti la conoscevano questa realtà?🤔
Inoltre Nasti…Fila…Ghion…Ilie…Moruzzi…Obaretin…menomale che sono in prestito…vi immaginate se fossero stati di proprietà ed ora li avessimo tutti sul “groppone”?🤔