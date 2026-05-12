L’attaccante Stiven Shpendi è stato l’uomo decisivo nel raggiungimento della salvezza per l’Empoli. A testimoniarlo ci sono i numeri, ovvero sono 15 le reti realizzate in questa stagione e due assist in 35 presenze. Le ultime reti, pesantissime, venerdì sera nella gara di campionato a Monza, decisive per l’obiettivo. Durante l’anno, nonostante i molti risultati negativi della squadra, si è sempre contraddistinto per le buone prestazioni, tanto da avere la fiducia completa di tutti e tre i tecnici che si sono seduti sulla panchina azzurra, mettendoci anima e cuore in ogni partita e migliorando sensibilmente anche il proprio score realizzativo. Come detto sono stati ben 15 i gol realizzati, un numero decisamente importante per la categoria collocandosi al terzo posto nella classifica marcatori, dietro al capocannoniere Pohjanpaolo del Palermo con 24 reti e Adorante del Venezia con 17. Nella passata stagione furono 4 le reti con la maglia della Carrarese ma fu condizionato da alcuni infortuni di troppo.
Shpendi ha rinnovato nei mesi scorsi il contratto con l’Empoli portando la scadenza a giugno 2029 e nel dopo gara a Monza ai nostri microfoni ha dichiarato di essere felice a Empoli e di voler rimanere in azzurro. Sicuramente nelle prossime settimane non mancheranno le prime voci di interesse da parte di altre squadre, specialmente dalla Serie A visti gli ottimi numeri e anche la giovane età essendo un classe 2003. Ci sarà modo e tempo per riparlarne in ottica mercato, molto dipenderà anche dal tipo di offerte che arriveranno alla società azzurra. La speranza è che possa essere uno dei nomi su cui ricostruire la squadra azzurra in vista della prossima stagione.
Se è vero che il Cesena per sua fratello sembra che abbia chiesto alla fiorentina (ad inizio stagione) circa 10 milioni come minimo anche lui vale questa cifra…cmq noi ci abbiamo puntato forte perché è stato pagato, a neppure 20 anni e proveniente dalla C, 2,2 milioni di euro…
quando si dice ” puntiamo sui giovani bravi della C”
un giovane bravo in C costa 2 milioni. O sennò entrare in giochini semi loschi come con Parisi che addirittura si mise in malattia ad Avellino per farsi cedere a pochi soldi visto che gli rimaneva un solo anno di contratto. I prospetti buoni anche in C costano
Uno degli elementi della squadra da tenere assolutamente, almeno per il prossimo anno.
Sono convinto che abbia ancora notevoli margini di miglioramento
Con 4 milioni porti a Empoli anche il gemello: Stefanelli era a Cesena, potrebbe avere gli agganci giusti. Secondo me sarebbe un investimento da fare. Tanto, se non spendi non vinci. Basta con le scommesse.
Capisco l’essere tifosi ma voi vivete su un altro pianeta. L’Empoli sono anni che non caccia soldi (solo Elia quest’anno) e secondo voi spende 4milioni per il gemello? Detto che il Cesena punta a cifre più alte
ma l’avete capito o no che l’Empoli avrà come obiettivo la salvezza?
…ok, ma se il rubinetto deve sempre rimane’ chiuso, tanto vale comunicare a Acque spa di chiudere l’utenza, no?
Ovvio che il fratello verrebbe di corsa se il programma dell’Empoli fosse stato quello di lottare per la promozione, ma essendo l’obiettivo quello di salvarsi senza patemi (perchè non ci sono soldi per programmare campionati di vertice) non può essere un obiettivo.
Sl nostro Shpendi ha fatto una buona stagione (macchiata solo dal doppio rigore fallito con l’Avellino), ma è emerso anche perchè c’è stato un livello basso ed in generale la B è come la serie C di 10/15 anni fa come livello.
Lui ha detto che vuol restare, si è proprio espresso, non è che l’ha fatto capire, ma un conto è dirlo nell’entusiasmo dopo 1 ora dalla salvezza ed un conto è tra un mese quando inizierà il mercato.