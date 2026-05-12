L’attaccante Stiven Shpendi è stato l’uomo decisivo nel raggiungimento della salvezza per l’Empoli. A testimoniarlo ci sono i numeri, ovvero sono 15 le reti realizzate in questa stagione e due assist in 35 presenze. Le ultime reti, pesantissime, venerdì sera nella gara di campionato a Monza, decisive per l’obiettivo. Durante l’anno, nonostante i molti risultati negativi della squadra, si è sempre contraddistinto per le buone prestazioni, tanto da avere la fiducia completa di tutti e tre i tecnici che si sono seduti sulla panchina azzurra, mettendoci anima e cuore in ogni partita e migliorando sensibilmente anche il proprio score realizzativo. Come detto sono stati ben 15 i gol realizzati, un numero decisamente importante per la categoria collocandosi al terzo posto nella classifica marcatori, dietro al capocannoniere Pohjanpaolo del Palermo con 24 reti e Adorante del Venezia con 17. Nella passata stagione furono 4 le reti con la maglia della Carrarese ma fu condizionato da alcuni infortuni di troppo.

Shpendi ha rinnovato nei mesi scorsi il contratto con l’Empoli portando la scadenza a giugno 2029 e nel dopo gara a Monza ai nostri microfoni ha dichiarato di essere felice a Empoli e di voler rimanere in azzurro. Sicuramente nelle prossime settimane non mancheranno le prime voci di interesse da parte di altre squadre, specialmente dalla Serie A visti gli ottimi numeri e anche la giovane età essendo un classe 2003. Ci sarà modo e tempo per riparlarne in ottica mercato, molto dipenderà anche dal tipo di offerte che arriveranno alla società azzurra. La speranza è che possa essere uno dei nomi su cui ricostruire la squadra azzurra in vista della prossima stagione.