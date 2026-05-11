Si è rigiocata questo pomeriggio a Monteboro la gara dei QIARTI DI FINALE – UNDER 16 tra Empoli e Juventus, sospesa ieri al 9’ del secondo tempo sul punteggio di 2-0 per la Juventus per infortunio dell’Arbitro.

La gara si è rigiocata partendo dall’inizio. Ha vinto l’Empoli col punteggio di 2-1: gol di Page (E) al 27’, pareggio Juve con Tufaro al 51’ e gol vittoria degli azzurri realizzato da Suljevic all’ 84’.

Gara di Ritorno a Torino domenica 17 maggio.