Si inizierà domani con le prime gare dei play off che decreteranno le avversarie di Monza e Palermo in semifinale. Questo il programma:
MODENA- JUVE STABIA martedì 12/05 ore 18:45
CATANZARO-AVELLINO martedì 12/05 ore 21:00
La vincente di Modena-Juve Stabia affronterà il Monza mentre quella tra Catanzaro e Avellino giocherà contro il Palermo.
Infine venerdì 15/05 si giocherà l’andata del playout Bari-Sudtirol alle ore 20:00 mentre la settimana successiva, venerdì 22/05, il ritorno a Bolzano per decretare la quarta retrocessa in C dopo Spezia, Reggiana e Pescara.
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Per nostro interesse personale meglio che salga il Palermo coi soldi (anche se al Monza 3 punti glieli dobbiamo l’anno prossimo)
per l’interesse di tutti sarebbe gia’ un bel passo avanti se ti levassi di c.lo
Non credo che il Monza ci abbia fatto vincere, magari non era molto motivata e di questo dobbiamo ringraziare il Mantova
*Pareggiare
Nooo…tutti risultati accomodati, compreso anche Bolzano dove hanno sbagliato l’impossibile
ja, qvi piace molto martellare su propri coglionen
importante che empolese fussball klub contento
c’e’ gente che era pronta a far festa in caso di retrocessione
gli garba tirassi le martellate nei coglioni e se non li centrano danno la colpa ad altri
MI auguro in A il Monza e salvo il Sud Tirol