Si inizierà domani con le prime gare dei play off che decreteranno le avversarie di Monza e Palermo in semifinale. Questo il programma:

MODENA- JUVE STABIA martedì 12/05 ore 18:45

CATANZARO-AVELLINO martedì 12/05 ore 21:00

La vincente di Modena-Juve Stabia affronterà il Monza mentre quella tra Catanzaro e Avellino giocherà contro il Palermo.

Infine venerdì 15/05 si giocherà l’andata del playout Bari-Sudtirol alle ore 20:00 mentre la settimana successiva, venerdì 22/05, il ritorno a Bolzano per decretare la quarta retrocessa in C dopo Spezia, Reggiana e Pescara.

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Tommaso Chelli

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9 Commenti

  2. Per nostro interesse personale meglio che salga il Palermo coi soldi (anche se al Monza 3 punti glieli dobbiamo l’anno prossimo)

  5. c’e’ gente che era pronta a far festa in caso di retrocessione
    gli garba tirassi le martellate nei coglioni e se non li centrano danno la colpa ad altri

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