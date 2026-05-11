Terminato il campionato 2025/26 di serie B, andiamo a vedere quelli che sono stati i numeri statistici della nostra stagione. L’Empoli si è classificato al quindicesimo posto (pari al SudTirol ma avanti per la miglior differenza reti generale) con 41 punti totalizzati. Questi sono stati il frutto di nove vittorie e quattordici pareggi. Ci sono state logicamente quindici sconfitte. Abbiamo complessivamente realizzato 47 gol subendone 54. Ventisei i punti arrivati al Castellani, quindici quelli lontano da casa. Sulla panchina azzurra si sono alternati tre allenatori: Pagliuca per sette gare con media punti 1,29; Dionisi per ventidue partite con media punti 1,00; Caserta per nove partite con media punti 1,11.

Rimanendo sui dati della squadra si evidenzia che il possesso palla medio è stato del 48%. Del 79% è stata invece la precisione dei passaggi che in totale sono stati 13688. L’Empoli ha accumulato 464 tiri tra specchio e non. Sono 608 i falli commessi mentre ammontano a 523 quelli subiti. Sono stati 85 i cartellini gialli estratti verso nostri calciatori, 5 quelli rossi. In 7 occasioni la nostra porta è rimasta inviolata. Ci sono stati concessi 5 calci di rigore ed abbiamo calciato 183 volte dalla bandierina.

Andiamo adesso a vedere invece quali sono stati i migliori singoli per situazione. Partiamo ovviamente dai gol dove Shpendi con 15 reti è il nostro capocannoniere (terzo della B alla pari con Ghedjemis); segue Popov con 5. Stiven è anche il nostro elemento con più tiri totali, 76. E’ Salvatore Elia il re degli assist vincenti avendone collezionati 9, al secondo posto Ilie con 4. Elia è anche il giocatore con più dribbling riusciti, ovvero 33. L’ex Spezia primeggia anche per cross riusciti, nella fattispecie sono stati 37. Il giocatore che ha vinto più duelli è Guarino (216), Shpendi è quello che ne ha persi di più (238). I più ammoniti sono stati Guarino, Elia ed Yepes con 9 cartellini gialli presi. Shpendi è il nostro giocatore piu falloso (69), il più tartassato è stato invece Elia (63). Lovato è il calciatore azzurro che ha intercettato più palloni, 34. Fulignati è l’unico ad aver giocato tutti i minuti del campionato.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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