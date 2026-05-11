Terminato il campionato 2025/26 di serie B, andiamo a vedere quelli che sono stati i numeri statistici della nostra stagione. L’Empoli si è classificato al quindicesimo posto (pari al SudTirol ma avanti per la miglior differenza reti generale) con 41 punti totalizzati. Questi sono stati il frutto di nove vittorie e quattordici pareggi. Ci sono state logicamente quindici sconfitte. Abbiamo complessivamente realizzato 47 gol subendone 54. Ventisei i punti arrivati al Castellani, quindici quelli lontano da casa. Sulla panchina azzurra si sono alternati tre allenatori: Pagliuca per sette gare con media punti 1,29; Dionisi per ventidue partite con media punti 1,00; Caserta per nove partite con media punti 1,11.

Rimanendo sui dati della squadra si evidenzia che il possesso palla medio è stato del 48%. Del 79% è stata invece la precisione dei passaggi che in totale sono stati 13688. L’Empoli ha accumulato 464 tiri tra specchio e non. Sono 608 i falli commessi mentre ammontano a 523 quelli subiti. Sono stati 85 i cartellini gialli estratti verso nostri calciatori, 5 quelli rossi. In 7 occasioni la nostra porta è rimasta inviolata. Ci sono stati concessi 5 calci di rigore ed abbiamo calciato 183 volte dalla bandierina.

Andiamo adesso a vedere invece quali sono stati i migliori singoli per situazione. Partiamo ovviamente dai gol dove Shpendi con 15 reti è il nostro capocannoniere (terzo della B alla pari con Ghedjemis); segue Popov con 5. Stiven è anche il nostro elemento con più tiri totali, 76. E’ Salvatore Elia il re degli assist vincenti avendone collezionati 9, al secondo posto Ilie con 4. Elia è anche il giocatore con più dribbling riusciti, ovvero 33. L’ex Spezia primeggia anche per cross riusciti, nella fattispecie sono stati 37. Il giocatore che ha vinto più duelli è Guarino (216), Shpendi è quello che ne ha persi di più (238). I più ammoniti sono stati Guarino, Elia ed Yepes con 9 cartellini gialli presi. Shpendi è il nostro giocatore piu falloso (69), il più tartassato è stato invece Elia (63). Lovato è il calciatore azzurro che ha intercettato più palloni, 34. Fulignati è l’unico ad aver giocato tutti i minuti del campionato.