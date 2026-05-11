Fabio Caserta sì o Fabio Caserta no? È questa una delle prime domande che inevitabilmente iniziano ad accompagnare il futuro dell’Empoli dopo la salvezza conquistata. Una salvezza sofferta, rincorsa, agguantata all’ultima curva di una stagione complicatissima, ma pur sempre raggiunta. Ed in fondo è proprio da qui che bisogna partire per analizzare la posizione del tecnico calabrese: l’obiettivo che gli era stato chiesto, alla fine della fiera, è stato centrato. Quando Caserta è arrivato ad Empoli la situazione era delicata. La squadra era reduce da mesi difficili e da una classifica che iniziava a farsi pesante. Il contratto firmato fino al 30 giugno 2026 raccontava già allora la natura del rapporto: una missione precisa, limitata nel tempo, senza alcun vincolo automatico verso il futuro. Adesso, per proseguire insieme, servirà inevitabilmente una nuova trattativa con la dirigenza. La sensazione, osservando il percorso delle ultime settimane, è che Caserta sia riuscito ad entrare nella testa e soprattutto nello spogliatoio della squadra meglio di chi lo aveva preceduto. Dei tre allenatori passati dalla panchina azzurra in questa stagione, probabilmente è stato quello capace di creare il feeling più forte con il gruppo. Aspetto non banale in un’annata dove l’Empoli aveva spesso dato l’impressione di essere fragile anche emotivamente.

Allo stesso tempo però c’è un aspetto da considerare: il prossimo Empoli sarà inevitabilmente molto diverso. La rosa andrà incontro ad una profonda rivoluzione e quel gruppo con cui Caserta ha costruito il rapporto di queste settimane sarà solo in parte lo stesso che si presenterà al via della nuova stagione. E questo cambia inevitabilmente alcuni parametri di valutazione. Sul piano tecnico e tattico, Caserta ha avuto il merito di provare a sparigliare le carte. Ha rimesso la difesa a quattro, cercando una strada differente rispetto a quella intrapresa dai predecessori, salvo poi tornare nelle ultime tre gare alla linea a tre, quasi adeguandosi alle caratteristiche della squadra ed anche alle esigenze del momento. Un segnale di pragmatismo, forse, più che di identità definitiva. I numeri raccontano di una gestione sufficiente allo scopo: 1,11 punti di media nelle nove gare disputate. Non un rendimento straordinario, ma abbastanza per arrivare alla salvezza. E quando si arriva in corsa, spesso, è proprio questo ciò che conta davvero. È altrettanto vero però che le ultime due partite lasciano spazio anche ad una lettura diversa. Senza togliere nulla all’Empoli, gli avversari affrontati non hanno dato l’impressione di giocare con il coltello tra i denti. Un elemento che rende forse più difficile esprimere un giudizio netto, definitivo ed oggettivo sul lavoro svolto. Di Caserta, però, è piaciuto anche altro. Il modo di porsi, la comunicazione sempre equilibrata, la capacità di non alzare mai i toni e di trasmettere rispetto per l’ambiente. Ha mostrato entusiasmo sincero per l’approdo ad Empoli e nell’ultima uscita pubblica ha lasciato intendere chiaramente come per lui sarebbe motivo d’orgoglio poter ripartire da qui nella prossima stagione.

E allora la domanda resta aperta: è giusto ripartire da Fabio Caserta? Da una parte c’è il rischio di affidarsi ad un allenatore che, numeri alla mano, non ha avuto tempo sufficiente per dimostrare fino in fondo il proprio valore. Dall’altra c’è la possibilità di dare continuità ad un tecnico che ha già iniziato a conoscere ambiente, dinamiche e cultura di una piazza particolare come quella empolese. E soprattutto ad un allenatore che sa benissimo quale sarà il vero obiettivo del prossimo campionato: salvarsi. Stavolta però non rincorrendo in corsa, ma preparandosi fin dall’inizio ad una stagione di lotta. Di certo, quella sull’allenatore è una questione che l’Empoli non potrà trascinare troppo a lungo. Quest’anno c’è forse un margine temporale leggermente superiore rispetto ad altre estati, ma la scelta dovrà comunque arrivare in tempi ragionevoli. Perché il “Caserta sì” o “Caserta no” sarà inevitabilmente uno dei primi mattoni da cui costruire il nuovo Empoli.