Dovrebbe riprendere martedì la preparazione dell’Empoli. Non c’è ancora un comunicato ufficiale, ma è plausibile che la squadra goda di tre giorni di riposo, anche perché la prossima settimana non culminerà con un turno di campionato, vista la sosta per le nazionali. Alla ripresa, però, si potrà finalmente parlare di rosa definita: lunedì 1° settembre alle ore 20 chiuderà la sessione estiva di calciomercato e Pagliuca avrà a disposizione il gruppo completo con cui affrontare almeno fino a gennaio la stagione. Gli azzurri torneranno a lavorare con tempo sufficiente per preparare il prossimo impegno ufficiale, in programma domenica 14 settembre al Castellani contro lo Spezia. Due settimane utili anche per provare a recuperare alcuni degli attuali indisponibili: per Haas, Pellegri e Degli Innocenti servirà però attendere la fine del mese. Contro lo Spezia mancheranno certamente Guarino e Obaretin, squalificati dopo le espulsioni rimediate nella gara di Reggio Emilia. Ed è proprio quella situazione ad aver pesantemente condizionato il match perso ieri sera contro la Reggiana. Una partita strana, difficile da analizzare con lucidità. L’Empoli ha perso, ha commesso errori marchiani che hanno inciso in modo decisivo sull’esito, e ha sprecato un’occasione importante contro un avversario di fascia inferiore. Ma, a conti fatti, si sono giocate due partite diverse: la prima fino al 40’, quando gli azzurri erano avanti 1-0 grazie al solito Popov e stavano dominando per qualità, intensità e organizzazione; la seconda dopo la doppia espulsione, che ha cambiato radicalmente il volto della sfida. Fino a quell’episodio, la Reggiana non aveva mai dato l’impressione di poter far male: l’Empoli teneva il campo con personalità e sembrava padrone della gara. Poi il fallo di Guarino su Gondo ha portato al rigore trasformato dall’attaccante granata e al primo cartellino rosso, seguito poco dopo dal secondo, che ha lasciato la squadra di Pagliuca in nove uomini. Da lì in avanti, inevitabilmente, è stata un’altra storia. Il secondo gol degli emiliani, arrivato su un tiro deviato da Yepes, ha aggiunto un pizzico di sfortuna a una serata già complicata. Nonostante tutto, gli azzurri hanno provato a resistere e a ripartire, trovando anche un episodio che avrebbe potuto riaprire la partita: un rigore inizialmente concesso dall’arbitro per un mani di Quaranta, poi cancellato dal VAR per una spinta di Ignacchiti sullo stesso Quaranta. Poco dopo è arrivato il terzo gol della Reggiana, che ha chiuso definitivamente i giochi. L’Empoli esce da questa trasferta rammaricato e arrabbiato, sia per le ingenuità che hanno compromesso la gara sia perché, fino al doppio rosso, la sensazione era quella di poter portare a casa addirittura tre punti. Resta però una base positiva da cui ripartire: undici contro undici, la squadra ha mostrato qualità, solidità difensiva e una crescita evidente nello sviluppo del gioco, come testimoniato anche dall’azione del gol con l’assist illuminante di Ignacchiti per Popov.

È giusto focalizzarsi sugli errori marchiani commessi e richiamare all’attenzione quei due giocatori che hanno compromesso, con leggerezza, il lavoro di un’intera settimana. Nelle nostre pagelle questo aspetto è stato sottolineato con chiarezza. Tuttavia, adesso l’accento non deve cadere esclusivamente sulle ingenuità individuali, ma sul percorso di crescita che la squadra sta portando avanti, un trend positivo che, con la chiusura del mercato, potrà arricchirsi di ulteriore qualità. L’amaro in bocca resterà, e forse accompagnerà ancora a lungo i pensieri azzurri, ma gare come quella di Reggio Emilia devono diventare insegnamento. In un campionato complesso come la Serie B, accanto alla qualità tecnica e al lavoro tattico, serve quel pizzico di furbizia che spesso fa la differenza. L’episodio che ha portato all’espulsione di Obaretin ne è la fotografia più chiara: un errore evitabile, che non può trovare giustificazioni, ma che evidenzia quanto sia necessario crescere anche sotto l’aspetto della gestione delle situazioni. Non c’è dunque da abbattersi oltre misura. L’importante, adesso, è saper raccogliere le forze e sfruttare al massimo queste due settimane di pausa, così da arrivare pronti al prossimo appuntamento. Perché il calendario non concede tregua: il 14 settembre al Castellani arriverà lo Spezia, una squadra con ambizioni dichiarate di promozione e un coefficiente di difficoltà nettamente superiore rispetto a quello affrontato ieri sera. Una parola va spesa anche sulla gestione arbitrale di una partita che, come detto, ha visto l’Empoli rimanere in nove uomini e vedersi negare un calcio di rigore. Nel complesso, non crediamo che da parte della terna, VAR compreso, ci siano state ingiustizie clamorose ai danni degli azzurri. L’unico appunto riguarda l’azione che ha portato al rigore della Reggiana e alla conseguente espulsione di Guarino. A nostro avviso, nello sviluppo di quella manovra c’era un fallo evidente su Ilie, un intervento che sarebbe dovuto essere sanzionato. Il punto è che, se al VAR è stato mostrato all’arbitro come il fallo di Guarino meritasse un rosso al posto del giallo iniziale, allora forse sarebbe stato corretto mostrargli anche l’inizio dell’azione, che a monte presentava un’irregolarità. Curiosamente, la situazione si avvicina molto a quella del rigore non assegnato all’Empoli: due episodi simili, ma gestiti in maniera diversa. Detto questo, le due espulsioni restano indiscutibili e non vogliamo certo aggrapparci a polemiche o cercare alibi. L’Empoli ha le proprie responsabilità, così come ha mostrato di avere buone qualità. Perché, finché la parità numerica è rimasta in campo, la squadra di Pagliuca ha convinto. Guardando alle prove dei singoli, è chiaro che in una gara del genere diventa complicato individuare valutazioni precise. Dietro la lavagna, senza mezze misure, finiscono Guarino e Obaretin: le loro ingenuità, enormi e imperdonabili, hanno di fatto determinato la sconfitta. È stato per colpa di quelle due leggerezze che l’Empoli ha perso una partita che stava controllando. In positivo spicca la prestazione di Ignacchiti, capitano per l’occasione e autore di una gara di grande spessore in entrambe le fasi. Lucido, sempre al centro del gioco, ha illuminato la serata con l’assist perfetto per il gol di Popov. E proprio l’attaccante ucraino conferma il suo ottimo momento: titolare e ancora decisivo, con il terzo gol in due partite, sta diventando un punto di riferimento sempre più importante. Una menzione particolare anche per Fulignati, che con almeno due interventi di grande livello ha evitato che il passivo assumesse proporzioni umilianti. Tra le note meno positive, invece, va registrato un passo indietro di Elia, reduce da buone prestazioni ma ieri poco incisivo, complice anche una posizione forse troppo bassa che lo ha tenuto lontano dal cuore del gioco. Anche Ilie, che aveva brillato in precampionato, non ha saputo lasciare il segno. Difficile, infine, valutare fino in fondo l’operato di mister Pagliuca: fino al quarantesimo minuto l’Empoli era in totale controllo, e chiunque avrebbe scommesso su un epilogo ben diverso. Poi le due espulsioni hanno cambiato il destino della gara, rendendo ogni giudizio parziale e inevitabilmente condizionato. Ci piace però il mister che nel dopo gara fa “scudo” sui suoi ragazzi.

Gli azzurri scendono in campo a Reggio Emilia riproponendo quel 3-4-2-1 già visto nel corso di tutta l’estate. Ceesay viene schierato nell’insolito ruolo di trequartista accanto a Ilie, mentre in avanti c’è Popov titolare, complice anche l’assenza di Shpendi. L’Empoli parte bene e approccia la gara come ci si aspettava: subito metri guadagnati e qualche calcio d’angolo, fino al 12’, quando arriva lo squillo decisivo. Ignacchiti verticalizza in maniera perfetta per Popov, che brucia sia la marcatura di Quaranta che l’uscita del portiere Motta, siglando il vantaggio azzurro. La squadra di Pagliuca controlla con ordine, lasciando davvero poco ai padroni di casa, incapaci di rendersi realmente pericolosi. Ma al 37’ la partita cambia. Gondo sfonda in area, Guarino lo trattiene e per l’arbitro è calcio di rigore. Dopo lunghi minuti di proteste e revisione al VAR, il direttore di gara conferma la decisione ed espelle Guarino. Dal dischetto Gondo non sbaglia e la Reggiana trova il pari al 43′. Passano appena due minuti e arriva la seconda svolta: ancora Gondo, lanciato verso la porta, viene steso da Obaretin al limite dell’area. Secondo cartellino rosso e Empoli in nove uomini. La punizione calciata da Tavsan si infrange sulla barriera e il primo tempo si chiude sull’1-1, ma con i toscani ridotti a nove. Nell’intervallo Pagliuca toglie Ilie per un difensore, Curto. La ripresa si trasforma inevitabilmente in un monologo granata. Già al 48’ Portanova sfiora il gol trovando un corner, poco dopo è Rover a impegnare Fulignati dalla destra. Al 56’ arriva il sorpasso: tiro dalla distanza di Reinhart, deviazione sfortunata di Yepes e palla che beffa Fulignati per il 2-1. Al 62′ ed al 68′ si registrano due bellissime parate di Fulignati che tengono ancora vivi i nostri, poi al 71’ l’Empoli sfiora l’occasione della serata: punizione di Yepes, pallone in area e fallo di mano di Portanova. L’arbitro indica il dischetto, ma il VAR richiama Sacchi che ravvede un fallo in attacco di Ignacchiti. Rigore cancellato e beffa atroce per gli azzurri. Dal possibile 2-2 al 3-1 il passo è breve: contropiede letale di Marras, cross in mezzo, velo di Gondo e conclusione potente di Portanova che batte Fulignati. Nel finale arriva anche il poker granata, annullato però per fuorigioco dopo che Moruzzi aveva salvato sulla linea. Dopo appena due minuti di recupero, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Per l’Empoli resta l’amaro in bocca: una gara controllata per 40 minuti e che sembrava indirizzata verso una vittoria, si trasforma in una serata di rimpianti e festa granata.