Lo abbiamo anticipato noi su queste pagine qualche giorno fa, ed adesso possiamo ulteriormente confermare la nostra indiscrezione. Andrea Ghion è ad un passo dal firmare con l’Empoli ed arrivare alla corte di Guido Pagliuca. Stando a quanto emerso, le parti avrebbero trovato tutti gli accordi ed il classe 2000 dovrebbe arrivare con la formula del prestito con obbligo in caso di promozione. Un innesto importante per la mediana azzurra.
Ghion è stato protagonista, con la maglia neroverde, nella seconda metà dello scorso torneo cadetto; per lui due assist vincenti nelle ventitre presenze. Va da se che Ghion si andrà a mettere in una posizione centrale del centrocampo, sia che il modulo sia il 3-4-2-1 sia il 3-5-2. Nelle prossime ore, anche perchè il tempo adesso si fa davvero stringente, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.
Manca anche un 3/4 forte e la punta da 15 gol…. tanto per rammentarlo…. magari qualcuno se n’è dimenticato!!!!
Non ripetere l’errore di pensare, come un anno fa, che si abbia una squadra da 12esimo posto di A…..
Ma come puoi pensare che ora arrivi la punta da 15 goal? E quali sarebbero eventualmente i giocatori con il suddetto profilo a disposizione?
Punte da 15 goals non ne esistono.Si parla sempre a livello potenziale.Ma basta tu guardi il mercato del Catanzaro e della Sampdoria e le punte che vogliono prendere loro per capire che dei profili ci sarebbero.
Ok, d’accordo. Però se l’esempio è De Luca (uno degli attaccanti cui è interessato il Catanzaro). Non vedo perché l’attaccante da potenziali 15 goals non possa essere considerato Nasti.
La punta da 15 gol arriverà lunedì sera…
A Popov ne mancano 12 e ci sono ancora 36 partite.
Mancherebbe anche un difensore essendoci 4 centrali per 3 posti aspettando Tosto che oltretutto faticherei a vederlo nelle rotazioni
A Popov gliene mancano12 per arrivare a 15…..🤣
Cmq a Popov farebbe comodo crescere all’ ombra di una punta esperta …Il mio sogno,anche se son giocatori diversi,sarebbe Mancuso ..Magari un prestito secco di un anno…
In questo momento serve una punta anche da 5 gol
Servirebbe sbagliare meno dietro su gondo forse era meglio uno un po’ più esperto in quel frangente no guarino acerbo ma bravo sicuramente si farà
.. x l attacco io credo siamo a un buon punto
Secondo me manca gente.che corre a centrocampo, un 3/4 strutturato ed un difensore buono nell’uno contro uno. Pagliuca mi sembra che ne abbia bisogno per poter fare meglio il suo tipo di gioco. Come attaccanti a parte Popov che è un bel vedere abbiamo anche Nasti, Pellegri, Konate e Shpendi. Se questi si amalgano bene con la 3 quarti credo che ci potremmo essere
L’Ignacchiti di ieri è stato sontuoso: non so se Ghion gli leva il posto…
Io l abbozzerei di prendere tre quartisti che ne segnano ne danno equilibrio e mi concentrerei sul 352 da variare in 433 o 442 quando si perde x recuperare.
A Popov farebbe comodo giocare!!!
Cosa sta facendo?
Allora è vero quello che un mio amico mi anticipava ieri dopo che era stato lo stesso Presidentissimo Cor$i a rivelarlo al bar… “abbiamo preso Ghion”
La sconfitta di ieri è frutto di inesperienza da parte del mister , su Gondo andava fatto giocare lovato. Comunque certi errori ci aiutano a crescere e la squadra allestita può veramente far bene
La cosa importante da lunedì,
è che abbia i giocatori per fare il.modulo che è più congeniale per la squadra ,che non è detto che sia quello che ha in testa 3421 , che.mi sembra ci penalizzi che è un niente che vorrebbe essere tutto
Ghion non lo conosco perciò…sono curioso di vedere in campo il suo valore