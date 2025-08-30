Lo abbiamo anticipato noi su queste pagine qualche giorno fa, ed adesso possiamo ulteriormente confermare la nostra indiscrezione. Andrea Ghion è ad un passo dal firmare con l’Empoli ed arrivare alla corte di Guido Pagliuca. Stando a quanto emerso, le parti avrebbero trovato tutti gli accordi ed il classe 2000 dovrebbe arrivare con la formula del prestito con obbligo in caso di promozione. Un innesto importante per la mediana azzurra.

Ghion è stato protagonista, con la maglia neroverde, nella seconda metà dello scorso torneo cadetto; per lui due assist vincenti nelle ventitre presenze. Va da se che Ghion si andrà a mettere in una posizione centrale del centrocampo, sia che il modulo sia il 3-4-2-1 sia il 3-5-2. Nelle prossime ore, anche perchè il tempo adesso si fa davvero stringente, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.