EMPOLI: 1
SCANDICCI: 0
MARCATORI: 51′ Monaco
EMPOLI: 1 Versari(60′ Lastoria), 2 Bembnista, 3 Lauricella(67′ Tavanti), 4 Huqi(54′ Egan), 5 Pasalic(60′ Mureddu), 6 Rugani, 7 Bagordo(60′ Mazzi), 8 Perin(60′ Menconi), 9 Samb(46′ Zanaga), 10 Blini(46′ Chiucchiuini), 11 Monaco(67’Fiorini)
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Gori, 14 Egan, 15 Mureddu, 16 Mazzi, 17 Blazic, 18 Chiucchiuini, 19 Tavanti, 20 Menconi, 21 Fiorini, 22 Neri, 23 Zanaga
ALL. Andrea Filippeschi
SCANDICCI: 1 Fedele, 2 Mennini(46′ Bigazzi), 3 Chiaverini(60′ Capacci), 4 Tacconi(46′ Orselli), 5 Bianconi, 6 Valentini, 7 Grossi, 8 Valori, 9 Arrighini, 10 Bogannini, 11 Poli(34′ Guidelli)
A disposizione: 12 Botti, 13 Bigazzi, 14 Carone, 15 Capacci, 16 Sottil, 17 Orselli, 18 Arcadipane, 19 Di Tora, 20 grottelli, 21 Guidelli, 22 Bertelli, 23 Russo
ALL. Mirko Taccola
Arbitro: Salvatore Angileri
Assitenti: Angelici, Bello
Ammoniti: 28′ Mennini
Espulsi:
-Prosegue il buon cammino nelle amichevoli pre-campionato della nostra primavera contro squadre di Serie D. Monaco sempre uno tra i più ispirati, buon segnale in vista dell’esordio in campionato a settembre.
Bravi! 😘
