Il centrocampista polacco Iwo Kaczmarski lascia Empoli e da oggi è un nuovo giocatore dell’Inter. Sarà destinato alla squadra Under 23 in Serie C. Nei giorni scorsi vi avevamo riportato del forte interesse della Ternana per il giocatore e invece nelle ultime ore c’è stato il decisivo inserimento dell’Inter che ha acquistato il giocatore. Kaczmarski era arrivato in azzurro nel gennaio 2022 per rinforzare la formazione Primavera di mister Buscé.

Questo il comunicato ufficiale della società azzurra:

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Football Club Internazionale Milano per la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni del calciatore Iwo Kaczmarski.