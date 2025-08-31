Si apre la settimana dedicata ai vari impegni delle Nazionali. Ecco i giocatori azzurri che sono stati convocati:

Brando Moruzzi è stato convocato dal Commissario Tecnico dell’Under 21 italiana Silvio Baldini per le prime due gare delle Qualificazioni alla fase finale dell’Europeo in programma in Albania e Serbia nel 2027. Gli Azzurrini affronteranno il Montenegro (venerdì 5 settembre alle ore 18.15 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia) e la Macedonia del Nord (martedì 9 settembre, sempre alle 18.15 allo Stadio Petar Milosevski di Bitola).

Joseph Ceesay è stato convocato dalla nazionale gambiana per le prossime due sfide di qualificazione ai Mondiali 2026. Il Gambia affronterà il Kenya (venerdì 5 settembre alle ore 15.00 ora locale, le 14.00 italiane, al Moi International Sports Centre di Nairobi) e il Burundi (lunedì 9 settembre, alle ore 21.00 locali, le 20.00 in Italia, al Nyayo National Stadium di Naiorbi)

Ismael Konate è stato convocato dal tecnico della Nazionale Under 20 Carmine Nunziata per due test match contro l’Inghilterra (venerdì 5 settembre ore 19.30 locali, ore 20.30 italiane, al Chesterfield FC Stadium di Chesterfield) e la Germania (martedì 9 settembre alle ore 18.30 allo Stadion an der Kreuzeiche di Reutlingen)