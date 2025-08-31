L’Empoli è in cerca di un attaccante per chiudere, da questo punto di vista, il proprio calciomercato e questo sembra essere arrivato. Le conferme sono ormai ampie: il club di Monteboro ha messo le mani su Flavio Bianchi, classe 2000, nato ad Asti e attualmente svincolato dopo il fallimento del Brescia. Bianchi è considerato un attaccante moderno, duttile, capace di muoversi sia da prima che da seconda punta. Non è un centravanti di peso, ma un giocatore di movimento: rapido, reattivo, dotato di un controllo palla pulito, buon dribbling nello stretto e abile nel giocare spalle alla porta per poi cercare la finalizzazione.
Dal punto di vista tattico, nel 3-5-2 la sua collocazione più naturale appare quella di seconda punta accanto a un centravanti strutturato, così da poter sfruttare al meglio la capacità di svariare su tutto il fronte offensivo, leggere gli spazi e pressare i portatori avversari. Nel 3-4-2-1 può invece essere impiegato sia come terminale offensivo, sia in una delle due posizioni alle spalle della punta, ruolo che forse ne esalterebbe maggiormente le caratteristiche. Nell’ultima stagione con il Brescia, Bianchi ha collezionato 23 presenze e 4 reti in Serie B, spesso partendo dalla panchina. Complessivamente, in cadetteria vanta 103 presenze e 13 gol. Cresciuto calcisticamente nel Genoa, oltre alle esperienze con rossoblù e rondinelle, ha vestito per 32 volte anche la maglia della Lucchese.
Da quanto filtra, l’attaccante è già fisicamente ad Empoli e si attende soltanto l’ufficialità. Con il suo arrivo, il reparto offensivo azzurro dovrebbe considerarsi definitivamente completato anche se qualche sorpresa dell’ultim’ora potrebbe esserci.
Bene…e anche Ghion… vediamo se arriva un difensore esperto… altrimenti se ne riparla a gennaio…con Spezia dietro prevedo Lovato al centro Curcio e…meglio Ebehui rispetto ad arretrare Carboni…in ogni caso fino a domani alle 20 le sorprese sono dietro l’angolo…ovvio che se Haas torna a 80% e Pellegri non si fa più male ti giochi i primi 5 posti…un po’ di fortuna dopo un anno la meriteremo…sono tutte a 4 punti in attesa di oggi e senza i 3 minuti di follia avremmo fatto sosta in testa
