Il calciomercato estivo 2025 sta per chiudere i battenti, con quella di oggi che rappresenta di fatto la penultima giornata utile per trattative e accordi. Domani, lunedì 1° settembre, alle ore 20, suonerà il fatidico gong. Nelle ultime ore, l’Empoli ha compiuto passi avanti significativi per due giocatori che sembrano ormai vicini all’arrivo in azzurro, anche se l’ufficialità non è ancora stata comunicata: si tratta di Ghion, dal Sassuolo, e di Flavio Bianchi, svincolato dopo l’ultima esperienza al Brescia. La sensazione è che il mercato in entrata non sia ancora del tutto chiuso e non si esclude che possano emergere novità dell’ultima ora, potenzialmente impreviste.

Ci sono però ancora alcune piste aperte. In particolare, l’Empoli sta valutando i centrocampisti Kastanos e Ricciardi. Soprattutto l’esterno di fascia del Cosenza, secondo quanto trapela dalla città calabrese, sarebbe fortemente in orbita azzurra, mentre la possibilità che Ricciardi si unisca al gruppo di Pagliuca appare ad oggi concreta. Sarebbe riemerso anche un nome fatto da PE in tempi non sospetti, ovvero quello del’ex Buglio, ma non ci sono particolari conferme. In attacco, restano sotto osservazione i profili di Alessandro Arena del Pisa e di Domenico Caso, con Pierini come sogno più ambizioso. Tuttavia, l’arrivo di Bianchi, a parametro zero, potrebbe ridurre la portata di queste trattative, sia per questioni economiche sia per necessità di reparto. Come sempre, le ultime ore di mercato possono riservare sorprese inattese.

Sul fronte delle uscite, vanno sistemati diversi giovani e giocatori in esubero: Degli Innocenti sembra destinato a tornare in prestito allo Spezia, mentre Perisan cerca una squadra dove possa avere maggiore continuità. Altri ragazzi della rosa dovranno trovare una collocazione adeguata visto il poco spazio che avranno, pensiamo a Moray, Konate, Orlani, Zanaga. Attenzione però anche ad Ebuehi che è tutt’altro che scontato possa restare ad Empoli. Non ci aspettiamo una particolare frenesia in queste ultime ore di mercato, ma con le imminenti ufficializzazioni di Ghion e Bianchi, le antenne restano ben dritte in casa azzurra per gli ultimi movimenti che andranno a chiudere fino a gennaio.