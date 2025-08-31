Il calciomercato estivo 2025 sta per chiudere i battenti, con quella di oggi che rappresenta di fatto la penultima giornata utile per trattative e accordi. Domani, lunedì 1° settembre, alle ore 20, suonerà il fatidico gong. Nelle ultime ore, l’Empoli ha compiuto passi avanti significativi per due giocatori che sembrano ormai vicini all’arrivo in azzurro, anche se l’ufficialità non è ancora stata comunicata: si tratta di Ghion, dal Sassuolo, e di Flavio Bianchi, svincolato dopo l’ultima esperienza al Brescia. La sensazione è che il mercato in entrata non sia ancora del tutto chiuso e non si esclude che possano emergere novità dell’ultima ora, potenzialmente impreviste.
Ci sono però ancora alcune piste aperte. In particolare, l’Empoli sta valutando i centrocampisti Kastanos e Ricciardi. Soprattutto l’esterno di fascia del Cosenza, secondo quanto trapela dalla città calabrese, sarebbe fortemente in orbita azzurra, mentre la possibilità che Ricciardi si unisca al gruppo di Pagliuca appare ad oggi concreta. Sarebbe riemerso anche un nome fatto da PE in tempi non sospetti, ovvero quello del’ex Buglio, ma non ci sono particolari conferme. In attacco, restano sotto osservazione i profili di Alessandro Arena del Pisa e di Domenico Caso, con Pierini come sogno più ambizioso. Tuttavia, l’arrivo di Bianchi, a parametro zero, potrebbe ridurre la portata di queste trattative, sia per questioni economiche sia per necessità di reparto. Come sempre, le ultime ore di mercato possono riservare sorprese inattese.
Sul fronte delle uscite, vanno sistemati diversi giovani e giocatori in esubero: Degli Innocenti sembra destinato a tornare in prestito allo Spezia, mentre Perisan cerca una squadra dove possa avere maggiore continuità. Altri ragazzi della rosa dovranno trovare una collocazione adeguata visto il poco spazio che avranno, pensiamo a Moray, Konate, Orlani, Zanaga. Attenzione però anche ad Ebuehi che è tutt’altro che scontato possa restare ad Empoli. Non ci aspettiamo una particolare frenesia in queste ultime ore di mercato, ma con le imminenti ufficializzazioni di Ghion e Bianchi, le antenne restano ben dritte in casa azzurra per gli ultimi movimenti che andranno a chiudere fino a gennaio.
Presidente regalaci la ciliegina….
Non ha bisogno la gente comunque vuole più bene all’Empoli di quello che pensa il nostro Beatoamato…
Lui vince sempre noi si retrocede ,e si continua a stare senza curva …
Te resti senza curva,io sto bene così.
Mercato imbarazzante…non tanto per i nomi che non entusiasmano, ma soprattutto per le modalità.
Preso pochissima qualità ed esperienza e tanto nomi per di più, adesso si và ad aggiungere ad un attacco pieno di scommesse un altro che la porta non la trova nemmeno con le mani…
Tanto per dire in ordine cronologico il Catanzaro ha preso poco fa’ Pandolfi dal Cittadella che lo scorso anno ha fatto il titolare e ha fatto 8 goal in una squadra mediocre…
Il centrocampo che è la parte nevralgica del campo affidato a debuttanti o gente svincolata a destra e sinistra con l ultimo tassello che arriverà senza aver mai fatto il titolare in B…
Il DS può mettere il banco il giovedì fuori dallo stadio adesso.
Si continua con le inesattezze. Ignacchiti non è un debuttante in serie B, avendo già giocato titolare (con buoni risultati) la scorsa stagione alla Reggiana. Belardinelli pure non è un debuttante in serie B, avendo già disputato una stagione e mezzo pressochè da titolare nel Sud Tirol (con il quale arrivò anche in semifinale di play-off nella stagione 2022-2023)…ha solo avuto sfortuna dal punto di vista fisico. Sulla qualità e affidabilità di Elia, almeno sulla carta, credo si possa discutere poco. Yepes, anche se preso da svincolato, ha pur sempre alle spalle 62 partite in B e 9 in A con la Sampdoria (tra parentesi, lo scorso anno è partito titolare 20 volte). Ghion è partito 19 volte titolare la scorsa stagione con il Sassuolo che ha centrato la promozione in A da prima in classifica e la stagione precedente era un titolarissimo del Catanzaro (17 partite dall’inizio) salvo poi fermarsi per colpa di un infortunio. Legittimi i giudizi e i pareri di tutti. Un giocatore può non piacere comunque (lo si deve conoscere però)…ma diciamo le cose per come sono.
19 volte titolare su 40 è un titolare???
17 volte su 40 è titolare???
Belardinelli era rotto quindi non ha giocato
E Yepes l ha scartato pure il maia..
Ma a chi le vuoi raccontare!!???
Concordo con A.O. E poi non si può paragonare Reggiana e Sudtirol con l’Empoli.
Ma Gemmi e’ del mestiere??? Mercato ad oggi imbarazzante. Avete tradito la fiducia dei tifosi
Degl’Innocenti a Spezia, mai….. si prendono mezze cartucce e non si punta sul nostro prodotto?
Con le disponibilità che avevamo ci saremmo aspettati un ben differente mercato, invece la stessa ricetta di pseudo-infortunati, parametri zero e riscatti a cifre impossibili che non saranno mai fatte, quindi squadra fatta di prestiti…. bene così, bravi chapeau!!!! Non ci è bastata come lezione la scorsa stagione?
Forza Empoli
Sono un po deluso sinceramente, Bianchi preso così svincolato da mesi lo prendi ora dopo tutti i nomi fatti? Ma spero tanto che oltre a bestemmiare pagliuca faccia giocare la squadra, a un certo punto con Bohimen, Moro,Mulattieri come papabili ero gasato a mille adesso spero finisca il mercato e Hass, Pellegri e Nasti possano tornare in campo quanto prima.
Cmq è anche vero che tutti questi nomi roboanti alla fine non li ha presi nessuno.Mulattieri e Moro(forse) in spagna.De Luca ha dichiarato che vuole restare a Cremona( vediamo se lo farà).Di nomi che VI farebbero scaldare il cuore ne restano pochi ,tipo Pierini e pochi altri.Io onestamente di questi.nomi conosco poco,forse un po’ più De Luca,ma son certo che c’è altro a giro.E cmq Gemmi il suo mestiere lo fa,bisogna vedere con che portafoglio va a fare le trattative.Certo che quando andò a prendere Caputo dall’Entella,Accardi aveva una borsa più “cicciotta”.Se ti trovi a prendere uno svincolato a poco meno di due giorni dalla fine del mercato,vuol dire che i cordoni,volenti o nolenti,son belli stretti.Poi sarei felicissimo di venire sconfessato.Poi Forza Empoli,la.presenza di un pres. Non la si vede se va allo stadio e tifa come un ultras.La presenza la deve fare valere,come faceva una volta in sede di trattative con le società etc…Come fece con Pinamonti quando andò direttamente lui a parlare con Marotta,o quando si faceva sentire anche sede di conferenza.Non.ne ho.le prove ,ma ho come la sensazione che si stia un po’ allontanando dalla gestione.Cosa che sarebbe deleteria per noi,data la sua enorme abilità e conoscenze in ambito calcistico.Spero che non sia così e che Gemmi sia adeguatamente supportato..
nel 34 d.C (leggete dopo Horsi) si cominciano ad intravvedere le tenebre…speriamo la nostra categoria non sia la prima lettera del cognome del nostro sommo profeta!
attacco informatico russo a pianetaempoli!
sabotaggio come fosse antani!
blinda con palindromo!
Baldanzi a Verona….Ahahah godo
Lo sapete cosa penso su Baldanzi …sicuramente andare da Zanetti lo aiuta il cosi si detto anti calcio per molti….
Ora cercherò di spiegare la nostra situazione attuale specialmente per quelli che continuano a scrivere che “con tutti i soldi che abbiamo preso perché ne sono stati spesi così pochi?”
1) La serie A senza una proprietà che immetta soldi “freschi” ormai è quasi impossibile da fare…a mio avviso c’era la necessità di intervenire per sistemare qualcosina anche del passato.
2) Con i soldi incassati viene “programmata” una permanenza “tranquilla” di almeno tre anni di B.
3) In questi tre anni sicuramente la società cercherà di tornare in A…come del resto ha sempre fatto e spesso ci è riuscita.
4) Questa è la grande differenza che c’è fra noi e gli altri…la programmazione…da noi tutto è programmato con accuratezza e non verrà mai fatto il passo più lungo della gamba…è per questo che noi “galleggiamo” fra la A e la B e altre realtà vicino a noi invece fra la C e la D…se non ci fosse gente capace a capo di tutto questo saremmo già “spariti” da tempo…
5) Siamo fra i pochi al mondo che “senza soldi” riusciamo a fare cose…naturalmente con un ottimo vivaio che ci da una mano…che gli altri neppure si sognano…
Quindi smettiamola di “bubbolare”…a iniziare da me…e vediamo cosa viene fuori…ho visto tutte le partite della B e sinceramente non mi sembra che ci sia una squadra che ha già “ammazzato” il campionato…
Tutti noi tifosi vorremmo sempre il massimo…è normale…ma chi gestisce una società non può farlo da tifoso ma da amministratore…anche se il nostro presidente è un tifoso come noi…
Prima che qualcuno mi accusi di essere “monteboriano” lo posso tranquillizzare che non è assolutamente così ma che sono uno che segue l’Empoli da più di 50 anni e che sa benissimo come funzionano le cose da noi…
Applausi.
Applausi, condivido tutto,ma tanto ci sta troppi tifosi divisi tra il viziato,la non competenza e il terrapiattismo poeri noi.
Stasera vediamoci la Carrarese contro il Padova: i marmiferi potrebbero andare in testa con 6 punti.
Per ora la vera delusione è lo Spezia, che ospiteremo fra 15 giorni.
Caro Magico, la penso esattamente come te. Ma su questo sito ci sono alcuni commentatori che probabilmente hanno fior di diplomi a Coverciano come allenatori e DS e che conoscono a fondo tutti giocatori di tutte le categorie di tutto il mondo. Non hanno nemmeno la necessità di aspettare qualche settimana, perchè già sanno tutto in anticipo. E di sicuro sarebbero stati capaci di far vincere all’Empoli una coppa europea se solo il presidente avesse affidato a qualcuno di loro la squadra in questi ultimi trent’anni. L’argomento della serie A e B da trent’anni meglio non sfiorarlo nemmeno, perchè altrimenti diventi un monteboriano amico del presidente, anche se nemmeno lo conosci.
Da mia parte preferisco aspettare e affidarmi a chi, secondo me, il calcio lo conosce molto bene. Se ci saranno critiche da fare non mi tirerò indietro, sempre tenendo ben presente la nostra dimensione e la gratitudine per chi mi ha fatto divertire per tanti anni.
L’Empoli lo seguo e sono abbonato dai tempi della serie C di Biliotti, Radio, Londi, Testa, Novellino e compagnia bella, per questo non posso essere accusato di essere un tifoso occasionale o poco attento.
Spezia che tiene Vlahovic sempre in panchina, Adorante del Venezia ancora non ha segnato, Pohjanpalo 1 gol. Mentre noi abbiamo scoperto il 2008 Popov!
ma i che tu dici e l’è 2007 popov 2008 l’è perin orlandi busiello
Anche Spendi ha iniziato molto bene (2 gol al Pisa e uno al Padova). E in canna, potenzialmente, disponiamo di uno come Pellegri.
Ora io dirò uno sfondone, che mi attirerà un monte di critiche: a me mi piace di più la serie b. In serie a l’Empoli è costretto a fare sempre, giocoforza, politiche conservative. In b invece ritrova la sua anima, la sua acqua dove nuotare con disinvoltura, lanciando giovani, scoprendo talenti, mettendo sù nuovi cicli e nuovi progetti…..
E ora tiratemi pure le vostre sassate.
Anche a me piace più la B, perché almeno qualche vittoria la vedi….. vedere in tutta la stagione in casa, come la scorsa, 2 vittorie e solo pochi gol è desolante…. solo mi aspettavo una punta degna di questo nome….
Ci mancavano quelli che scrivono nelle lingue straniere 🤦
Andrebbe preso Kastanos!
Pianetempoli, potrebbe ripubblicare i commenti del primo anno di Sarri, quando alla 10° giornata avevamo 4 pt?….
Così, tanto per rinfrescare la memoria a molti…
Non c’è bisogno che qualcuno ricordi i trent’anni e più di serie A e B, e i sicuri meriti del presi dente; lo sappiamo benissimo !
Però, non mi venite a dire che che non notate qualcosa di anomalo e di strano in questo nostro nuovo anno di B.
Quando si dice che tra cessioni e paracadute, sono entrati (o alla fine entreranno) nelle casse della società più di 50 milioni, si dice la verità e non si inventa nulla.
Ora aver speso neanche 5 milioni per ricostruire la squadra da nuovo, è chiaro che lascia molte perplessità e delusioni nel tifoso, che possono fare riflettere e portare a pensare ad alcune possibili cose:
– non abbiamo alcuna intenzione a breve termine di ritornare in A, perchè in questo momento non abbiamo più le necessarie capacità economiche (alla faccia di chi su questo sito ha sempre sostenuto che per l’Empoli conveniva sempre stare in A, e anzi dovevamo subito ritornare in A, pena rischio fallimento);
– e comunque siamo talmente bravi in questa ricostruzione della squadra, che bastano e avanzano poco meno di 5 milioni per salvarsi comodamente;
– e tutti gli altri soldi ?
– non è che in questi 4 anni di A, si sia fatto un buco consistente che la società tenta di ripianare con queste entrate ? (sempre alla faccia di chi ritiene sempre e comunque conveniente la A);
– c’entra qualcosa lo stadio ?
Come tifoso, posso lasciar perdere tutte le polemiche, e capire tutte queste possibili problematiche, e seguire come sempre la squadra in qualsiasi campionato, ma dire che mi diverto di più in B che in A, è proprio una subdola “non verità” !
Guido mi e giunta voce che sono molto indietro con lo STADIO….
E oltre tutto non sanno con certezza ,cosa trovano sotto con le falde acquifere…
Lo so per certo …!
Oltre tutto si complicano la vita con la capienza esagerata c’è anche il rischio che venga bloccato in corso d’opera…
Se no si tempi della tettoia da pollaio dice ci furono problemi ora che sia sparita ne dubito oltre tutto sono troppo vicine alle case…
