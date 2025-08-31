Si è giocata la seconda giornata del campionato di Serie B che si è aperta con la vittoria in rimonta della Reggiana sull’Empoli. Gara fortemente condizionata dalle espulsioni di due giocatori azzurri che hanno fatto giocare la squadra per un tempo intero in nove uomini. Prima vittoria del Mantova che nel finale batte il Pescara mentre ci sono stati ben quattro pareggi senza reti. Crolla la Sampdoria a Bolzano con il Sudtirol mentre finiscono in parità anche i posticipi della domenica a Carrara, Modena e Bari. Adesso la sosta per le Nazionali, si riprenderà tra due settimane.
Questi i risultati e la classifica:
REGGIANA-EMPOLI 3-1
MANTOVA-PESCARA 2-1
JUVE STABIA-VENEZIA 0-0
SPEZIA-CATANZARO 0-0
PALERMO-FROSINONE 0-0
CESENA-V.ENTELLA 1-1
SUDTIROL-SAMPDORIA 3-1
CARRARESE-PADOVA 0-0
MODENA-AVELLINO 1-1
BARI-MONZA 1-1
LA CLASSIFICA:
Cesena 4
Frosinone 4
Venezia 4
Palermo 4
Südtirol 4
Carrarese 4
Monza 4
Modena 4
Reggiana 3
Empoli 3
Mantova 3
Entella 2
Juve Stabia 2
Catanzaro 2
Spezia 1
Padova 1
Bari 1
Avellino 1
Sampdoria 0
Pescara 0
2 giornate già sufficienti per capire che la forbice tra playoff e playout saranno ad esagerare 10 punti.
Esatto. Nessuna a 6 punti. Ammucchiati tutti. Però vuol dire anche che grosse cime non ci sono. Quindi non ci sentiamo più scarsi del previsto. E rendiamo con l ambiente la squadra in grado di esprimersi x il suo valore o ancora meglio come succede da tanti anni senza troppe polemiche.
