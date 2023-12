Riprenderà oggi il lavoro degli azzurri con l’ormai classico scarico del giorno dopo. Verrà deciso in giornata il programma per le prossime giornate festive, sicuramente la squadra sarà però in campo il 26 dicembre visto che la fondamentale sfida di Cagliari si giocherà sabato prossimo. Ed a Cagliari, senza voler andare adesso troppo in là con le chiacchiere, la squadra si giocherà una bella fetta del sogno salvezza; quella sarà una gara in cui i punti varranno doppio e non potrà esserci nessun complimento per la prestazione senza il risultato. Cosa che invece è giusto fare, ritornando con il pensiero alla partita giocata ieri sera contro la Lazio. Come detto a caldo, un risultato che si fa davvero fatica a commentare, con la banale frase del “è mancato soltanto il gol” a descrivere la gara giocata dai nostri. Dentro ai due gol biancocelesti, tra il 10′ ed il 68′, in campo c’è stato soltanto l’Empoli. Questo resta un dato oggettivo, visto e vissuto. I ragazzi hanno letteralmente messo alle corde la più blasonata formazione capitolina, con un Sarri visibilmente in difficoltà e molto, molto arrabbiato. Sicuramente può pesare, sponda laziale, l’aver dovuto tirar fuori nei primi 25′ sia Immobile che Luis Alberto, ma al netto di questo la Lazio deve ergere un monumento a Provedel se non sono mai andati a raccogliere la sfera in fondo al loro sacco. Una partita che l’Empoli, dopo aver incassato la prima rete, ha diretto con grande maestria e con grande forza. Forse, ma qui si va a trovare il difetto “pseudo giustificativo”, ci sono stati un po’ troppi individualismi nella fase di concretizzazione. Resta però innegabile per quanto tempo la passa sia stata dentro la trequarti laziale, e resta innegabile che l’Empoli per 21 volte (quasi un record stagionale) sia andato al tiro. Sette volte nello specchio, di più si era fatto solo contro il Sassuolo. Purtroppo il calcio, oltre ad essere scienza non esatta, sa essere anche crudele. Nel momento in cui la pressione azzurra era al suo massimo, nel momento in cui l’ingresso di Baldanzi aveva fatto sperare al salto di qualità, è arrivato il secondo gol avversario che ha chiuso la gara. Di fatti va evidenziato come nella parte finale di match l’Empoli, sotto di due, non sia riuscito ad esprime quel calcio visto nell’antecedente ora di gioco. E purtroppo, citando l’ingresso di Baldanzi, la rete che chiude i giochi nasce proprio da un errore di Tommaso; forse su di lui c’è un gioco non totalmente pulito, ma un giocatore del talento che lui ha non può mai perdere quel pallone, e se si perde, allora si fa un fallo che non possa davvero far ripartire l’avversario. Questo ultimo aspetto per dire che, nonostante i meritati complimenti per l’interpretazione della gara, a questa squadra continua a mancare un po’ di carattere, quella “cattiveria” che ieri in alcune situazioni, e scelte, avrebbe potuto darti la marcia in più. I soli complimenti non portano alla salvezza, ed onestamente – per quanto poi giusti da fare – diventa anche stucchevole dover sempre raccontare con il sorriso prestazionale una sconfitta. Quella con la Lazio, per l’amor del cielo, può rientrare nel logico cammino della nostra squadra, ma la sensazione di aver sprecato una grandissima occasione c’è. La Lazio ha oggettivamente dei problemi, ha giocato una gara in difficoltà ed a tratti anche in confusione. Non c’è mai stata la sensazione di superiorità da parte della squadra di Sarri, e se sviluppando il gioco che abbiamo sviluppato, davanti la produzione è stata quella… Da dire che ieri, come avevamo ipotizzato alla vigilia, c’è stato però un passaggio tattico importante. L’Empoli è tornato a mettersi il suo tanto amato abito, quello del 4-3-1-2. E vedrete, lo anticipiamo già da adesso, che il percorso futuro sarà principalmente incentrato su questo assetto tattico, cosi come le scelte che verranno adoperate nel corso della prossima sessione di mercato. C’è da recuperare il miglior Baldanzi, perchè andranno a lui, inevitabilmente, le chiavi della trequarti, con gli attaccanti che si potranno finalmente mettere a due, con minor dispendio energetico. La Lazio ormai è passata, il panettone non sarà dolcissimo, ma sarà a Cagliari che capiremo se queste festività saranno dolci o amare.

Azzurri di nuovo in campo con il 4-3-1-2: mister Andreazzoli sceglie Caprile tra i pali e Maldini alle spalle di Cambiaghi e Cancellieri; Lazio invece in versione 4-3-3 con il tridente formato da Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson. Passano nove minuti ed i biancocelesti la sbloccando grazie a che Guendouzi finalizza una azione insistita per vie centrali. L’Empoli cerca di reagire, la Lazio è pericolosa con Immobile che premia l’inserimento di Guendouzi fermato dall’uscita bassa di Caprile. Al 22’ fuori Immobile per un problema fisico dentro Castellanos. Poco dopo alza bandiere bianche anche Luis Alberto, spazio a Kamada. Gli azzurri si fanno vedere in avanti con un calcio di punizione di Bastoni alto di poco sopra la traversa. Ancora Empoli al 33’ con una conclusione dalla distanza di Grassi deviata in corner da Provedel. Dal successivo angolo Provedel si oppone al sinistro in diagonale di Maldini, nessuno degli azzurri arriva sulla ribattuta. Prima frazione che si chiude con la Lazio avanti. Si riparte con l’Empoli che sfiora il pari: grande iniziativa di Maldini che sfonda centralmente, sponda di Maleh, arriva Cambiaghi che si vede cancellare il gol da una prodezza di Provedel. Poco dopo ci prova Grassi con una destro a giro fuori misura di poco. Attacca l’Empoli provando ad intensificare la propria pressione offensiva. Maldini, in crescita nella ripresa, si gira in area e calcia di sinistro: il portiere della Lazio la manda in calcio d’angolo. Sul corner prova il tiro Fazzini, Provedel ci mette le mani. Dentro Kovalenko per Fazzini e Baldanzi per Cancellieri. Nel momento migliore degli azzurri la Lazio colpisce ancora: recupero palla di Guendouzi, servizio per Zaccagni che trova prima la doppia parata Caprile e poi ribadisce in rete. Mister Andrezzoli al 75′ inserisce Destro per Maldini e Marin per Grassi. Sarri invece Pedro, Isaksen e Cataldi per Zaccagni, Felipe Anderson e Rovella. Attacca l’Empoli, riparte la Lazio. Caprile alla grande su Castellanos. Dall’altra parte Provedel chiude sulla conclusione al volo di Destro. Concessi quattro di recupero. Finisce così, al Carlo Castellani Computer Gross Arena vince la Lazio.

Guardando alle prove dei singoli, è con piacere che vogliamo dare a Daniel Maldini la virtuale palma del migliore dei nostri. Gara davvero di spessore quella dell’ex Spezia, con la sua uscita che oggettivamente ha pesato sull’equilibrio della squadra. La sua è stata una partita piacevolmente intraprendente, con giocate di fino ed anche creando pericolosità. Con il senno di poi c’è da dire che questo ragazzo è mancato nella prima parte di stagione, ed avrebbe potuto far comodo. Secondo gradino del podio per Elia Caprile che ritrova il campo dopo quattro mesi. Il veneto si è fatto trovare prontissimo per il secondo debutto, ed ha fatto vedere che i numeri ci sono. Nessuna responsabilità nei due gol presi e, di contro, un paio di interventi pregevoli; come nell’azione che poi porta, purtroppo, al secondo gol laziale. Bravissimo poi, nel finale, a negare a Castellanos un gol che sarebbe stato davvero pesante. Terzo gradino del podio per Cambiaghi, che al gol del pari c’è andato davvero, ma davvero vicino. E’ servito un miracolo dell’ex Provedel per non far saltare in aria tutto lo stadio. Sprinta, dribbla e tira. Cambiaghi sta davvero tornando ad essere il giocatore ammirato ed apprezzato lo scorso anno, ed un pò come si dice genericamente per l’Empoli, adesso gli manca soltanto il gol. Tra le note positive di giornata si devono registrare anche le prestazioni di Bastoni, di Cancellieri, di Luperto, di Kovalenko. Un passetto indietro Maleh che invece si è nascosto un pò troppo ma, dietro la lavagna, deve finire Tommaso Baldanzi. Al di là dell’errore che vizia il raddoppio laziale, da parte sua, ieri, si è visto davvero poco. Andreazzoli torna all’antico e getta le basi per il futuro, che si chiamerà 4-3-1-2. Deve far di necessità virtù davanti, viste assenze e condizioni ancora non al meglio. La squadra gira e la prestazione, come detto e ridetto, è stata indubbiamente positiva. Adesso, al di là di tatticismi, impegno, lavoro e quant’altro, servono però i risultati visto che senza quelli non si arriva al famoso appuntamento…