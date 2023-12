Si è giocata la 17a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con tre vittorie esterne. La Lazio ha espugnato Empoli soffrendo per gran parte del match e ringraziando il proprio portiere Provedel autore di alcuni interventi strepitosi su Maldini, Cambiaghi e Grassi. Il Genoa in rimonta, nel finale, batte il Sassuolo mentre la Fiorentina compie il colpaccio vincendo a Monza grazie a una rete di Beltran che sfrutta una clamorosa papera del portiere del Monza Di Gregorio. Pari ricco di gol tra Salernitana e Milan, con i rossoneri che si portano subito in vantaggio con Tomori per poi subire la rimonta dei padroni di casa e soltanto al 90′ arriva il pareggio di Jovic. Nelle gare del sabato vittoria di misura della Juventus a Frosinone, decisivo un gol di Vlahovic a 10 minuti dalla fine. Juve che si era portata in vantaggio con la rete del debuttante Yildiz, classe 2005 e il Frosinone che era pervenuto al pareggio con Baez. Vince ancora uno straordinario Bologna che conquista la sesta vittoria consecutiva casalinga battendo nel finale l’Atalanta e torna in solitaria al quarto posto a due punti dal Milan. Pari tra Torino e Udinese, partita che si infiamma nei minuti finali con il vantaggio friulano all’81 con Zarraga e pari del Toro con Ilic all’88. Importantissima vittoria del Verona sul Cagliari con relativo sorpasso in classifica mentre l’Inter batte il Lecce con Bisseck e Barella e torna a +4 sulla Juve. Nel posticipo la Roma batte un Napoli sempre più in crisi e che ha chiuso la gara in 9 uomini per le espulsioni di Politano e Osimhen. Pochi giorni e si tornerà in campo già venerdì 29 dicembre per la 18a giornata.

Questi i risultati e la classifica:

EMPOLI-LAZIO 0-2

SASSUOLO-GENOA 1-2

MONZA-FIORENTINA 0-1

SALERNITANA-MILAN 2-2

FROSINONE-JUVENTUS 1-2

BOLOGNA-ATALANTA 1-0

TORINO-UDINESE 1-1

VERONA-CAGLIARI 2-0

INTER-LECCE 2-0

ROMA-NAPOLI 2-0