Riprenderà già oggi il lavoro degli azzurri, visto che tra due giorni si scenderà nuovamente in campo per la quinta giornata di questo campionato di Serie B. Al Castellani arriverà la Carrarese per una partita che, lo abbiamo già sottolineato, rappresenta un appuntamento da non fallire. L’Empoli, domenica alle 19.30, sarà chiamato a dimostrare di essere cresciuto, lasciandosi alle spalle la disastrosa gara di Pescara e circoscrivendola ad un semplice passo falso. In vista della gara di domenica diciamo che non verranno recuperati i lungodegenti ma che i vari Ghion, Lovato, Elia, Curto, Ceesay, Fulignati (non presenti a Marassi nemmeno in panchina) non hanno problemi e sono regolarmente a disposizione. Qualche segnale positivo si è già visto ieri a Marassi, dove gli azzurri hanno affrontato il Genoa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: una sfida che, al di là del risultato, ha evidenziato un atteggiamento sicuramente migliore. La formazione messa in campo da Guido Pagliuca, rimaneggiata e costruita con il giusto turnover per preservare energie in vista della Carrarese, ha comunque saputo tenere testa a una squadra di Serie A per lunghi tratti del match. E questo non è un aspetto banale. Tuttavia, i progressi sul piano caratteriale non cancellano errori e limiti ancora evidenti. La fase difensiva, in particolare, continua a rappresentare il vero tallone d’Achille: anche ieri sera, contro un Genoa che non ha certo disputato la gara della vita e che ha schierato diverse seconde linee, sono arrivati tre gol subiti, tutti frutto di errori marchiani della retroguardia azzurra. L’organizzazione di reparto è apparsa fragile, ma sono stati soprattutto i singoli a deludere.
Carboni, adattato ancora una volta in un ruolo non suo, ha perso nettamente il duello con il fratello. Guarino sembra essere rimasto al rosso di Reggio Emilia, ha commesso ancora tanti errori, su tutti quel rinvio sbilenco in area che ha spalancato la strada al terzo gol rossoblù. Neppure Obarertin ha convinto, mentre Perisan, che comunque lascierà il posto a Fulignati, ha mostrato insicurezze che ricordano poco il portiere capace di sostituire bene Vicario qualche anno fa. Dal centrocampo in avanti, però, qualche segnale incoraggiante è arrivato. L’Empoli ha mostrato una maggiore capacità di costruire e di rendersi pericoloso. In particolare non è dispiaciuta la prestazione di Yepes, reduce da una prova disastrosa a Pescara ma protagonista ieri di una gara di sostanza, ordine e personalità, con l’aggiunta di qualche spunto offensivo. Bene anche Ilie, che a tratti ha fatto intravedere lampi di qualità. La sorpresa più gradita è stata però Edoardo Saporiti: il primo acquisto della scorsa estate, reduce da un lungo infortunio, ha debuttato a Genova (a casa sua) con una prova brillante, coronata da un bel gol su punizione. Meno convincenti, invece, gli attaccanti di ruolo: Popov è apparso spento, mentre Shpendi, nella frazione giocata, non è mai riuscito a incidere. Alla fine, la sfida di Marassi va letta quasi come un allenamento di lusso: il risultato e l’eliminazione dalla Coppa Italia pesano poco e, anzi, considerati i problemi gestionali vissuti lo scorso anno, l’uscita anticipata dalla competizione potrebbe persino rivelarsi un vantaggio. Anche se spiace dirlo. Pagliuca ha saputo trasmettere un atteggiamento più adeguato, ma la squadra ha ancora tanti meccanismi da registrare. L’impressione è che ci siano le potenzialità per disputare un campionato importante, senza però pensare di dominare la categoria né rischiare di ritrovarsi costantemente invischiati nella lotta salvezza. Ciò che manca davvero è uno spirito identitario forte e, soprattutto, una solidità difensiva imprescindibile per fare strada. Sulla partita di Genova, insomma, non c’è motivo di dilungarsi troppo: va archiviata in fretta, traendo quanto di positivo è emerso e lavorando con decisione sulle troppe lacune ancora presenti.
Adesso non resta che guardare avanti e sfruttare al meglio i due giorni che separano l’Empoli dalla sfida contro la Carrarese. La sensazione è che il doppio impegno casalingo, quello di domenica contro i marmiferi e quello di martedì sera contro il Monza, possa rivelarsi decisivo. Due gare che, oltre a dare un peso specifico importante alla classifica, metteranno inevitabilmente sotto osservazione anche la posizione di Guido Pagliuca, al centro di una crescente serie di dubbi da parte della tifoseria azzurra. Gli allenatori, si sa, vivono di risultati. E il pesantissimo 4-0 incassato a Pescara ha consumato, di fatto, un bonus nei confronti del tecnico. Ecco perché le prossime due partite dovranno necessariamente portare punti. Contro la Carrarese, soprattutto, c’è quello che può essere definito un vero e proprio obbligo di vittoria: non solo per la classifica, ma anche per dare segnali concreti di crescita. Perché fino alla trasferta di Pescara i progressi si erano visti e sarebbe stato ingeneroso sostenere il contrario. Lì, però, qualcosa si è incrinato, e il quadro ora appare meno rassicurante. Urge rimettere le cose a posto subito, senza attendere oltre, perché il rischio di trascinarsi i problemi troppo a lungo potrebbe rivelarsi deleterio. Inutile ribadirlo ancora: la Serie B è un campionato pieno di insidie e trappole, e chi resta indietro fatica sempre a rialzarsi.
boh, ma se si considera una sconfitta 3-1, un passo in avanti con le stesse amnesie difensive, soprattutto il primo e il terzo? beh, vuol dire che l’asticella è veramente bassa…. con questi valori è bene guardarsi dietro… quindi domenica è uno scontro diretto!!!!
non sono un tecnico, ma squadra è lunga, i reparti sono scollati e nel reparto i giocatori sono troppo distanti tra loro…. la squadra è oggettivamente posizionata male, oltre agli errori dei fuori ruolo….
Si fa prima a dire cosa funziona (Fulignati) che quello che non funziona (il gioco e molti nuovi arrivi scelti da …)
Si gioca mercoledi, col Monza, non martedi
Guarino aveva marcato piuttosto bene Colombo, questo non va sottaciuto. Poi ha fatto quel patatrac sul terzo gol che ha chiuso la partita. Popov si era mosso bene come sempre, facendo sponde e battagliando su tutti i palloni. Su Carboni siamo tutti impietosi, ma la colpa non è sua
sono chiacchiere tra noi che nessuno ascolta
ma tutte le volte mi faccio la stessa domanda
perchè continuare a fare ca..re con lo stesso modulo con difesa a 3 (come si dice adesso)?
o se si tornasse al 4312 oppure al 433 o al 4231?
magari si farà ca..re lo stesso, ma proviamoci
maledetto il giorno che abbiamo deciso di salvarci a tutti i costi
ma magari …..ma qui tutti gli innovatori voglio copiare Gasperini….solo gente di corsa e fatica , ma poi le partite le vinceva Lookman…
il gasp è un grande
spreme i giocatori
ma era piu’ facile quando aveva ilicic e il papu e poi lookman
se non hai talento, copi i grandi ma fai croste
teniamoci stretto a pagliuca, se lo esonerano secondo me ritorna d’Aversa, farà la solita illusione della partenza forte poi ci sarà il calo, non rivoglio vivere le emozioni dell’anno passato.
Con questo non c’è manco la partenza forte…
Comunque adesso voi vi state fissando su questa difesa a 3.
Ma non è quello il problema! Andati a vedere i moduli delle altre 19 squadre in Serie b. Più del 50% gioca con la difesa a 3!
Il problema non è quello, ma è come poi si muovono e stanno in campo gli uomini.
Gli esterni per un 352 li abbiamo, i difensori pure. Il problema sono quelli in mezzo, che girano a vuoto e lasciano buchi enormi. Oltre che errori marchiani a far girare la palla.
Questa squadra non può giocare col 4312 o 4321, perchè i vari Elia, Ceesay, Carboni, Moruzzi sarebbero inutili in quel modulo. Anche 442, verrebbero sacrificati parecchi giocatori.
Il mister deve capire come interpretare al meglio il 352 o 3421, non mettere la difesa a 4. Se non sarà in grado arriverà un altro allenatore, ma sono sicuro che continueremo con la difesa a 3. La squadra è stata costruita per quello. Tornasse lo stesso D’Aversa, secondo me non sarebbe così male, perchè esterni di quest’anno secondo me sono anche meglio di quelli dello scorso anno e potrebbe far bene.
Anzi vi dico di più 18/20 giocano con la difesa 3 https://www.pianetaserieb.it/news-serie-b/probabili-formazioni-serie-b-stagione-duemilaventicinque-duemilaventisei/
se qualcosa va di moda non è detto che sia il meglio
ci sono tante cose che vanno di moda ma fanno ca..re
No ma se 18 squadre lo usano vuol anche dire che è un modulo che funziona, se c’è una guida che sa metterti in campo a modo.
Semplicemente non lo stiamo interpretando nel modo giusto. Se per colpa dei dettami del mister, dei giocatori fuori ruolo, dell’interpretazione errata, della poca concentrazione o un mix di tutto questo non lo so.
Ma non attaccatevi solo al modulo ora, prima di tutto il problema è il mister, che in più di mesi non è riuscito a far capire come muoversi in campo, e offensivamente lascia tutto al caso.
Abbiamo fatto il 70% dei gol da palla inattiva. Su azione si vede veramente poca roba.
le pippette te sfianca anche usted, amigo
e si fa per ridere, tanto si conta come il 2 di picche
352 ma puoi giocare senza problemi con il 433 o 4231 i giocatori ci sono per farli
Redazione, ma alla conferenza stampa di domani non è possibile chiedere qualcosa di più specifico sulla tattica ? Possibile non chiedere o far presente di questi dubbi su difendere a 3 larghi uomo uomo con zero protezione? E’ ovvio che dopo basta una mezza leggerezza di un giocatore che crolla il castello. Si può domandare qualcosa del genere? Non credo ci sia niente di male.
è possibbole, non è possibbole, è impossibbole
in questo caso è possibbole
tanto le parole se le porta via il vento
Fulignati
Curto Lovato Obaretin
Elia Ghion Igna Bela Carboni
Shpendi Popov
e prendiamoci questi benedetti 3 punti
pesanti le dichiarazioni del mister post gara
ha parlato come un allenatore esonerato, scaricando le colpe sulla società Se non mi metto gli occhiali, non ci vedo chiaro!!
Un passo avanti??? ma vi rendete conto che non riesci a fare 3 passaggi di fila se non dando la palla al portiere che poi rinvia con lancio lungo alla viva il parroco come in una mediocre squadra amatoriale ? E per di più ogni qualvolta la squadra avversaria quale essa sia che passa la metà campo arriva a crossare, tirare in porta con la nostra difesa piazzata sempre malissimo …ma dove ce li avete gli occhi??
Voglio ridere domenica sera ….
Allenatore mediocre da squadre di serie D che grazie a circostanze fortunate si e’ trovato in serie B. Se finora non si e’ reso conto che Carboni non e’ un difensore, tanto per dirne una, vuol dire che ci capisce poco. Propone un calcio tutto foga e agonismo, da serie minori appunto. Guardate bene le azioni dei rigori che ci hanno fischiato contro e vi rendete conto di cosa sto parlando, e questo dovrebbe essere un allenatore emergente? Mi ricorda un altro fenomeno come lui che si chiamava Pochesci, che a suo dire era il nuovo guru del calcio, bene per farvi 2 risate guardate che carriera ha fatto e vi renderete conta di quella che fara’ il benzinaio.
un ritorno alla difesa a tre sarebbe auspicabile perché così con dei centrali lenti non si può andare avanti.Ma non hanno comprato i terzini che’ Carboni non lo e’ C’e’ Tosto,chi altri?Non ci si può fossilizzare su un modulo.E poi finiamola con questa insistente costruzione dal basso che comporta rischi come si e’ visto ieri sera.Un tecnico deve adottare rimedi.E poi con la Carrarese e’ un test importante.Bisogna vincere e riuscire a non prendere gol,cosa mai successa.Anche questo fatto dovrebbe fare riflettere gli addetti ai lavori e i dirigenti.Carlo B
Noi si bubbola e in nel frattempo da Carrara sono già più di 800 a venire…
ma tanto vedrai ci vorrà lo stadio da 20.000 mascherato da 17.800…
se no gli amici di Biancazzurro dove li metti?
Polissena Leoni concordo sulla formazione e sul modulo, ma Ghion deve stare al centro con ai lati Belardinelli e Ignacchiti.
Poi oltre a Ilie e Ceesay c’è adesso anche Saporiti da poter mettere per alzare un pò l’imprevedibilità tra le linee di centrocampo ed attacco.
Il guaio è che togli il Guarino attuale che deve crescere e metti Curto che è si più esperto e smaliziato, ma anche più scarso tecnicamente.
In avanti la coperta è cortissima e senza Nasti, Bianchi e Konate deve mettere Campaniello o Busiello in corso di partita ed immagino dovendo poi giocare dopo 3 giorni e poi dopo ancora 4 giorni Popov e Shpendi come saranno cotti e imporranno gioco forza il riproporre il 2-1 davanti.
Contro la Carrarese va vinta in qualche maniera …
bisogna mettere quelli più esperti dietro poi ,basta dire che sono giovani
quello che ha fatto Guarino contro il Genoa è una cosa inconciliabile
neache negli Amatori si vedono quelle cose ,ora capite cosa intendo
che tutti non possono essere pronti? io non mi invento nulla e la vita
ma vanno fatti giocare si ma non tutti insieme…
MAREMMA IMPESTATA Enrico quello vero!
Concordo in pieno, già 3 partite che fa errori Guarino, non è il primo.
Non possiamo permettercelo in questo momento in cui anche il resto della squadra non è lontanamente al massimo delle potenzialità.
In questo momento i più esperti dietro sono da mettere Curto Lovato Obaretin. Purtroppo non abbiamo alternative di livello.
Da Gennaio in poi, se riusciamo in questo tempo a sistemare la squadra, si può pensare di inserire un Guarino / Indragoli / Tosto dietro.
Unica squadra che vedo attualmente possibile è:
Fulignati
Curto Lovato Obaretin
Elia Bela Ghion Igna Carboni
Shpendi Popov
ST dentro Ilie / Saporiti / Ceesay per dare imprevedibilità e più soluzioni in avanti.
Purtroppo non abbiamo ricambi in attacco, incredibile.
Ma Nasti quando entra lo potete chiedere in conferenza stampa