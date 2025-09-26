Il collega Luca Santoni (Il Tirreno) ci racconta un po’ della Carrarese, prossimo avversario degli azzurri:

Domenica si gioca un derby regionale che manca da qualche decennio e per la prima volta non si gioca in C. Come è vissuta l’attesa di questa gara da parte del pubblico di fede gialloazzurra?

La partita con l’Empoli sembra richiamare un certo interesse nel pubblico. Al momento è stata superata quota 700. Verosimilmente domenica i tifosi da Carrara saranno tra gli 800 e i 900.

Mi verrebbe da dire che la partenza della squadra di Calabro è stata importante. Cinque punti nelle prime quattro e vittoria nel derby con lo Spezia. Vi aspettavate questo inizio di stagione?

Al di là dei risultati, ci si aspettava una Carrarese più navigata e matura rispetto all’inizio della scorsa stagione. Con un campionato di B alle spalle e la conferma del gruppo storico, la squadra ha avuto la possibilità di partire già rodata sotto tanti aspetti. Sta proseguendo l’inserimento dei nuovi arrivati, nell’aspetto mentale, più che tecnico-tattico. Calabro vuole una squadra sempre aggressiva e lucida in tutte le situazioni di gioco, quindi non è facile per i nuovi all’inizio.

Ti chiedo anche se vi aspettavate che Calabro potesse rimanere. Su di lui in estate tante voci… potrebbe essere lui il vero valore aggiunto ?

La permanenza di Calabro non è stata mai in discussione. Lo stesso tecnico, nelle dichiarazioni che aveva rilasciato, era stato sempre molto chiaro. La sua priorità era rimanere a Carrara e continuare il progetto di crescita con la società. Sicuramente Calabro è la colonna portante di questa squadra e il suo valore aggiunto, grazie alla mentalità e alle qualità da tecnico che ha portato nell’ambiente azzurro. Diciamo che qui a Carrara con Calabro in questi anni si è creata l’alchimia perfetta.

L’Empoli, al contrario vostro, non è partito proprio benissimo. Cosa vi arriva però degli azzurri di Pagliuca e come considerate l’Empoli all’interno di questa serie B?

Per essere precisi domenica si affronteranno due squadre reduci da altrettante sconfitte pesanti. L’Empoli ha perso 4-0 a Pescara, la Carrarese è stata sconfitta per 4-3 in casa da un Avellino in 10. L’Empoli è una piazza storica, con una società che sa fare calcio come pochi. Un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono portare avanti progetti sani, in grado di saper tenere in equilbrio risultati con costi. Il ds della Carrarese Iacopo Pasciuti in una recente intervista ha detto che per lui la regina del mercato della Serie B è stato proprio l’Empoli perché «è riuscito a vendere, facendo plusvalenze importanti. Sono bravi e strutturati, complimenti a loro».

Se ti dovessi chiedere due/tre nomi della Carrarese su cui puntare maggiormente l’attenzione, chi mi indicheresti?

L’anima della Carrarese resta sempre il centrocampista argentino Schiavi. Se lui è in campo e sta bene, per gli azzurri rappresenta l’uomo di riferimento, in grado di fare la differenza nelle due fasi, aiutare la difesa, dettare i tempi di gioco e rendersi pericoloso sotto rete. In avanti occhio a Sekulov (che potrebbe partire dall’inizio o a gara in corso). Contro l’Avellino l’italo-macedone è partito benissimo, poi è calato perché non ha ancora i 90 minuti sulle gambe, ma ha un enorme potenziale. Il terzo nome è quello dell’italo-albanese Hasa, che però contro l’Empoli potrebbe mancare per problemi muscolari: centrocampista giovane dalle grandi qualità tecniche, un talento emergente. Ha tutte le qualità per sfondare. Vedremo se nel corso della stagione sarà in grado di ritagliarsi il suo spazio qui a Carrara.

Chiudo chiedendoti quello che potrebbe essere il probabile undici marmifero di domenica…

Ipotizzerei questa, con il 3-5-2 come modulo: Bleve; Ruggeri, Salamon, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj, Cicconi; Finotto, Abiuso.