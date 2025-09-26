Campionato Primavera 2
3a giornata
EMPOLI – Ternana
Sabato 27 settembre – ore 15.00
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Ascoli
|–
|Palermo
|Sabato 27 settembre
|11.00
|Bari
|–
|Avellino
|Sabato 27 settembre
|1500
|Crotone
|–
|Monopoli
|Sabato 27 settembre
|16.00
|Perugia
|–
|Cosenza
|Domenica 28 settembre
|11.00
|Pescara
|–
|Pisa
|Sabato 27 settembre
|11.30
|Salernitana
|–
|Catanzaro
|Sabato 27 settembre
|15.00
|Spezia
|–
|Benevento
|Sabato 27 settembre
|11.30
–
UNDER 17 Serie A e B
Il Campionato osserverà un turno di riposo
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 3a Giornata
EMPOLI -Lazio
Domenica 28 settembre – ore 15.00
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 3a Giornata
EMPOLI -Lazio
Domenica 28 settembre – ore 15.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro