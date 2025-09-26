Campionato Primavera 2

3a giornata

 

EMPOLI – Ternana

Sabato 27 settembre   – ore 15.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

GARA GIORNO ORA
Ascoli Palermo Sabato 27 settembre 11.00
Bari Avellino Sabato 27 settembre 1500
Crotone Monopoli Sabato 27 settembre 16.00
Perugia Cosenza Domenica 28 settembre 11.00
Pescara Pisa Sabato 27 settembre 11.30
Salernitana Catanzaro Sabato 27 settembre 15.00
Spezia Benevento Sabato 27 settembre 11.30

UNDER 17 Serie A e B

Il Campionato osserverà un turno di riposo

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 3a Giornata

EMPOLI -Lazio

Domenica 28 settembre –  ore 15.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 3a Giornata

EMPOLI -Lazio

Domenica 28 settembre –  ore 15.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

Articolo precedenteLuca Santoni (giornalista) racconta… la Carrarese
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here