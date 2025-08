Dopo due giorni di pausa, riprende oggi il lavoro degli azzurri. Si entra nella seconda parte di questo ritiro precampionato, quella che ci porterà dritti all’inizio della stagione; prima la Coppa, il 15 agosto con la Reggiana, poi il campionato, la settimana successiva. In mezzo ci sarà il test di martedi prossimo con il Sassuolo che ci dirà qualcosa in più dello stato di salute della squadra. Capiremo oggi, alla ripresa dei lavori, se qualcuno dei ragazzi attualmente ai box, farà rientro in gruppo.

Chiaro che nei prossimo giorni, come già detto anche in passato, ci attendiamo che il mercato possa cambiare un po’ il volto di questo gruppo. Tra arrivi (Obaretin forse già oggi) e qualche partenza. Da oggi si inizierà anche a vedere Andrea Fulignati come primo portiere di questa squadra. Il lavoro dovrebbe adesso prevedere carichi minori dal punti di vista fisico, le gambe si dovrebbero alleggerire e si dovrebbe ricercare maggiore velocità.