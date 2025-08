Stiven Shpendi è il nome sul quale punta fortemente l’Empoli in vista della prossima stagione. L’attaccante classe 2003 fu uno dei nomi indicati dal Presidente Corsi subito dopo la partita con il Verona che sancì la retrocessione sul quale la società azzurra avrebbe ricostruito la squadra, in un reparto d’attacco completamente rifondato visti i tanti addii durante l’estate.

Il giovane attaccante, arrivato a Empoli nell’estate 2023 dal Cesena, è reduce dal prestito alla Carrarese dove ha realizzato 26 presenze con quattro reti e anche qualche problema fisico che ha condizionato la sua stagione. Nell’ultima amichevole contro il Pisa mister Pagliuca lo ha fatto giocare dal primo minuto e Stiven ha risposto presente realizzando una doppietta e dimostrando sul campo tutta la sua qualità, cercando sia la giocata personale ma anche il dialogo con i compagni. Una delle qualità di Shpendi è rappresentata anche dalla possibilità di giocare in più ruoli, può essere impiegato sia come trequartista ma anche più avanti come seconda punta o all’occorrenze anche come punta centrale.

Sicuramente l’Empoli si aspetta molto dal giocatore anche alla luce dell’investimento fatto su di lui due anni fa e una piazza come quella azzurra può essere quella giusta per spiccare il volo.