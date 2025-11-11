Riprende oggi il lavoro degli azzurri dopo i due giorni di sosta. Si entra nella settimana dedicata alla pausa per le nazionali e, dunque, il prossimo weekend non vedrà gare di campionato. Come abbiamo già sottolineato innumerevoli volte, questo diventa un periodo fondamentale da sfruttare al massimo per Alessio Dionisi, chiamato a modellare con maggiore precisione la squadra che ha ereditato ormai da tre settimane. Arrivare a questo break con la vittoria contro il Catanzaro sulle spalle rappresenta un elemento di leggerezza mentale non indifferente, un fattore che – lo abbiamo detto spesso – è imprescindibile per un gruppo che, nell’avvio di stagione, è apparso appesantito, con una componente psicologica non gestita nel migliore dei modi.

In questi giorni mancheranno ovviamente i giocatori convocati in nazionale. Andrà poi compreso lo stato fisico di chi ha saltato l’ultima sfida per problemi muscolari, come Belardinelli e Ignacchiti. Allo stesso tempo, questo periodo sarà prezioso anche per chi rientra da infortuni lunghi: pur avendo ripreso confidenza con il campo, potrà sfruttare queste due settimane per accumulare ulteriore minutaggio e benzina nelle gambe. Alla ripresa del campionato, sabato 22 novembre, l’Empoli sarà atteso da una sfida impegnativa sul campo dell’Avellino, reduce da una brutta sconfitta e quindi presumibilmente animato da un forte desiderio di riscatto davanti al proprio pubblico. Sarà un test significativo per capire se la gara con il Catanzaro sia stata davvero quella scintilla che cercavamo, capace di dare nuovo impulso alla stagione. Lo sappiamo: questa squadra, per qualità e valore della rosa – ricordiamo che l’Empoli ha il quinto valore di mercato della Serie B – non può pensare alle prime due posizioni, ma allo stesso tempo non può neppure guardare esclusivamente alla lotta salvezza. La classifica attuale dice questo, ma il potenziale è decisamente superiore.

La squadra si allenerà per tutta la settimana, con un giorno di riposo previsto per domenica.