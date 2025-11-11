Riprende oggi il lavoro degli azzurri dopo i due giorni di sosta. Si entra nella settimana dedicata alla pausa per le nazionali e, dunque, il prossimo weekend non vedrà gare di campionato. Come abbiamo già sottolineato innumerevoli volte, questo diventa un periodo fondamentale da sfruttare al massimo per Alessio Dionisi, chiamato a modellare con maggiore precisione la squadra che ha ereditato ormai da tre settimane. Arrivare a questo break con la vittoria contro il Catanzaro sulle spalle rappresenta un elemento di leggerezza mentale non indifferente, un fattore che – lo abbiamo detto spesso – è imprescindibile per un gruppo che, nell’avvio di stagione, è apparso appesantito, con una componente psicologica non gestita nel migliore dei modi.
In questi giorni mancheranno ovviamente i giocatori convocati in nazionale. Andrà poi compreso lo stato fisico di chi ha saltato l’ultima sfida per problemi muscolari, come Belardinelli e Ignacchiti. Allo stesso tempo, questo periodo sarà prezioso anche per chi rientra da infortuni lunghi: pur avendo ripreso confidenza con il campo, potrà sfruttare queste due settimane per accumulare ulteriore minutaggio e benzina nelle gambe. Alla ripresa del campionato, sabato 22 novembre, l’Empoli sarà atteso da una sfida impegnativa sul campo dell’Avellino, reduce da una brutta sconfitta e quindi presumibilmente animato da un forte desiderio di riscatto davanti al proprio pubblico. Sarà un test significativo per capire se la gara con il Catanzaro sia stata davvero quella scintilla che cercavamo, capace di dare nuovo impulso alla stagione. Lo sappiamo: questa squadra, per qualità e valore della rosa – ricordiamo che l’Empoli ha il quinto valore di mercato della Serie B – non può pensare alle prime due posizioni, ma allo stesso tempo non può neppure guardare esclusivamente alla lotta salvezza. La classifica attuale dice questo, ma il potenziale è decisamente superiore.
La squadra si allenerà per tutta la settimana, con un giorno di riposo previsto per domenica.
L’ultima volta, a Avellino, mi pare si perse. C’era ancora Vivarini in panchina.
Avellino campo difficile, ma il giusto campo di prova per capire se è stato solo un caso Sabato scorso o nella testa dei ragazzi è scattato qualcosa, spero consapevolezza.
Credo molto anche che se torni Nasti, Ceesay e con Pellegri un passettino più in forma, si possa offensivamente finalmente vedere qualcosa in più (rispetto alle precedenti gare con Dionisi)
Io proverei così per dare un impronta propositiva:
Fuli
Lovato Guarino Curto
Elia Degli Innocenti Yepes Moruzzi
Ilie
Pellegri Shpendi
St. Nasti – Ceesay – Haas – Carboni – Igna/Belardinelli
da Avellino stop alibi , i giocatori sono tutti convocabili e pronti adesso , non saranno dei campioni ma devono dimostrare di essere dei giocatori, modulo o non modulo , giocare per vincere
nessuna squadra e’ mai costruita in maniera perfetta
ma nessuno dice che l arbitraggio di sabato è stato uno dei più scarsi visti negli ultimi anni!??
espulsione di Popov inventata, punizioni regalate sempre al Catanzaro e addirittura ha fischiato un fallo a favore del portiere senza che Pellegri lo sfiorasse…
menomale il Var gli ha fatto fischiare il rigore
Arbitro scarso ma l’espulsione ci stava tutta, é stato un bischero Popov. Errori di gioventù
arbitro scarso, ma espulsione giusta
Il miglior arbitro che ho visto finora in b… è un’arbitra: Maria Sole Ferrieri Caputi alla prima giornata.
Negli episodi chiave non c’hanno né regalato e né levato niente in queste 12 partite. Ma sempre dietro agli arbitri stiamo? L’anno scorso uguale tranne un paio di cose contro e un paio a favore nelle prime giornate. Non stiamo sempre a crearci gli alibi dell’arbitro, vale per i giocatori e vale per noi tifosi.
…piace giustificare e lamentarsi sempre e comunque ,
diciamo che se il Kor Sy non fosse andato a sganasciare di offese l arbitro all intervallo ,
non sarebbe andato al Var e non avrebbe dato il rigore e non si sarebbe vinto neanche questa gara
Rigore giusto …..ma ‘ stimolato’
Espulsione di Popov Giusta , stop
È stata la conduzione della partita, a fare rabbia. Una roba indecente.
anche per me uno schifo di arbitraggio
Il rigore è stato chiamato dal var, e non dall’arbitro; hai voglia di sganasciarti con quel “pisello” della sezione di Firenze.
pensa per me neanche era da fischiare il fallo e te dici espulsione giusta ..