Sono sei i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite della dodicesima giornata di campionato. Dovranno stare fermi per un turno Rachid Kouda (Spezia), Silvio Merkaj (Suedtirol), Bohdan Popov (Empoli) e Filippo Ranocchia, che erano stati espulsi, e Keita Balde (Monza) e Liam Henderson (Sampdoria), che erano diffidati. Squalificato anche il Ds azzurro Roberto Gemmi per avere al 31° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Popov non ci sarà quindi alla ripresa del campionato che vedrà gli azzurri impegnati nella trasferta di Avellino.

Inoltre anche il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è stato squalificato fino al 30 novembre e dovrà pagare un’ammenda di 5mila euro “per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni offensive”. Per responsabilità diretta per il comportamento del presidente, l’Empoli è stato a sua volta condannato al pagamento di un’ammenda di 5mila euro.