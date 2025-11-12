Dopo dodici giornate disputate, facciamo un punto della situazione del campionato di Serie B. In testa alla classifica troviamo la squadra più forte del campionato, un’autentica corazzata per la categoria; è il Monza di Paolo Bianco che dopo un avvio stentato sta facendo valere tutto il potenziale della rosa e ha conquistato ben sei vittorie consecutive nelle ultime sei giornate. D’altronde con giocatori come Pessina, Colpani, Keita, Caprari e Mota è logico aspettarsi una stagione come quella dominata dal Sassuolo lo scorso anno. Alle sue spalle in pochi punti troviamo alcune sorprese di questo inizio di stagione come Modena, Cesena e Frosinone. A sorpresa risulta attardata l’altra grande favorita del campionato, il Palermo di Inzaghi che attualmente occupa la sesta posizione in compagnia del Venezia con 19 punti distanziato sette punti dalla capolista Monza. In particolare i rosanero sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro gare.
Nei piani medio alti troviamo squadre come Juve Stabia, Reggiana, Avellino che stanno ottenendo risultati davvero importanti sul proprio campo.
L’Empoli, tornato alla vittoria sabato scorso contro il Catanzaro occupa la tredicesima posizione con 14 punti ed è con un margine di soli due punti sulla zona playout ma anche a due punti da quella playoff. Classifica molto corta al momento con diverse squadre racchiuse in pochi punti. Sorprende in negativo ancora una volta la Sampdoria che si trova da sola in ultima posizione con 7 punti. Male anche lo Spezia al terz’ultimo posto con sette punti dopo che nella scorsa stagione era arrivato a giocare la finale playoff.
E’ sicuramente presto per i giudizi e sappiamo come in questo campionato basta poco per passare dalle zone di alta classifica a quelle a rischio retrocessione e viceversa e sicuramente il mercato di gennaio che si avvicina potrebbe ulteriormente cambiare gli scenari…..
Passano Venezia e Monza
Finale play off Empoli Palermo
passano monza e venezia
finale playoff palermo avellino
Per capire come sia “infida” la B mi piace sempre ricordare l’andamento di un campionato di B di diversi anni fa…alla fine del girone di andata…cioè dopo 19 partite…in testa alla classifica c’era l’Albinoleffe…a campionato concluso fra le 4 squadre retrocesse c’era anche l’Albinoleffe…questo ci fa capire come ancora sia presto per trarre giudizi sia in negativo che positivo e…come sempre…la B si decide da marzo in poi…
Mi sembra che ti ricordi male.
Passano Monza e Modena finale playoff Palermo Venezia
Retrocedono Sampdoria e Padova
Spareggio playout Empoli – Sud Tirol
Scrivetelo
Io mi tocco!!!!!!
ma …sei tu ?
O un tu l’hai scritto te?
In A dirette le 2 emiliane Modena e Cesena, allo spareggio Monza e Venezia. Retrocedono in C Pescara Samp e Mantova direttamente, Padova dopo playout.
Monza farà il vuoto, molto dietro per il secondo posto penso Venezia, il resto mucchio selvaggio.
Simone a me risulta tre retrocessioni non quattro…..
tre dirette ed una dopo spareggio
sono sempre state 4 le retrocessioni in lega pro
una tra la 16-17′ Play Out
retrocessione diretta
18′
19′
20′
promosse in B dalla lega Pro
la 1′ di ogni girone e la vincente del play off
Monza e una sorpresa direttamente (credo Modena), il Palermo arrancherà ma vincerà la finale playoff.
Noi settimi/ottavi con due pareggi saremo fuori al primo turno.
Ma il prossimo anno….