Dopo dodici giornate disputate, facciamo un punto della situazione del campionato di Serie B. In testa alla classifica troviamo la squadra più forte del campionato, un’autentica corazzata per la categoria; è il Monza di Paolo Bianco che dopo un avvio stentato sta facendo valere tutto il potenziale della rosa e ha conquistato ben sei vittorie consecutive nelle ultime sei giornate. D’altronde con giocatori come Pessina, Colpani, Keita, Caprari e Mota è logico aspettarsi una stagione come quella dominata dal Sassuolo lo scorso anno. Alle sue spalle in pochi punti troviamo alcune sorprese di questo inizio di stagione come Modena, Cesena e Frosinone. A sorpresa risulta attardata l’altra grande favorita del campionato, il Palermo di Inzaghi che attualmente occupa la sesta posizione in compagnia del Venezia con 19 punti distanziato sette punti dalla capolista Monza. In particolare i rosanero sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro gare.

Nei piani medio alti troviamo squadre come Juve Stabia, Reggiana, Avellino che stanno ottenendo risultati davvero importanti sul proprio campo.

L’Empoli, tornato alla vittoria sabato scorso contro il Catanzaro occupa la tredicesima posizione con 14 punti ed è con un margine di soli due punti sulla zona playout ma anche a due punti da quella playoff. Classifica molto corta al momento con diverse squadre racchiuse in pochi punti. Sorprende in negativo ancora una volta la Sampdoria che si trova da sola in ultima posizione con 7 punti. Male anche lo Spezia al terz’ultimo posto con sette punti dopo che nella scorsa stagione era arrivato a giocare la finale playoff.

E’ sicuramente presto per i giudizi e sappiamo come in questo campionato basta poco per passare dalle zone di alta classifica a quelle a rischio retrocessione e viceversa e sicuramente il mercato di gennaio che si avvicina potrebbe ulteriormente cambiare gli scenari…..