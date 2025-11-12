Dopo dodici giornate di campionato la classifica dell’Empoli non è certo delle migliori. Vero cha la vittoria arrivata con il Catanzaro da speranza per il futuro, ma è altrettanto vero che la fotografia dello stringente presente non rappresenta in toto le aspettative della vigilia. Da dire che alla squadra mancano i risultati fuori casa, e le trasferte sono fin qui un vero e proprio tallone d’Achille.

Nelle cinque gare disputate lontano dal Castellani sono arrivate quattro sconfitte ed una vittoria, con una media punti di 0.60 che è da playout/retrocessione. Meglio al Castellani dove sono state giocate sette partite, in queste la squadra è ancora imbattuta con due vittorie e cinque pareggi: la media punti in questo caso è di 1,57. La media punti generale è di 1,17. Anche guardando ai gol si evince una netta differenze tra le gare interne e quelle esterne; in casa sono 10 quelli fatti e 7 quelli subiti (+3), in trasferta 4 segnati ed 11 subiti (-7)