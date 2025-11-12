Prosegue il lavoro degli azzurri in questa settimana che non si concluderà con le gare di campionato, vista la sosta per le nazionali. Senza volerci ripetere troppo su questo concetto, si tratta comunque di un momento molto importante in casa Empoli: Alessio Dionisi potrà infatti lavorare con maggiore calma, senza l’assillo della partita, per plasmare la squadra secondo i propri dettami tattici. Sono assenti, per gli impegni con le rispettive selezioni nazionali, Guarino, Moruzzi e Popov. L’attaccante ucraino, in ogni caso, non sarà disponibile per la prossima sfida di campionato — quella di sabato 22 novembre sul campo dell’Avellino — a causa della squalifica inflitta dal giudice sportivo. Per il resto, il gruppo può considerarsi quasi al completo, anche se alcuni giocatori stanno ancora lavorando a parte: si tratta di Ghion, Belardinelli e Ignacchiti, ai quali si aggiunge Ceesay, impegnato in un percorso personalizzato. L’ex Cesena, tra l’altro, non ha risposto alla convocazione della propria nazionale proprio a causa di un fastidio fisico che deve ancora smaltire.

Questa sosta rappresenta un’occasione preziosa anche per far ritrovare la migliore condizione a diversi calciatori reduci da lunghi infortuni, come Degli Innocenti, Pellegri, Nasti e Bianchi. Dionisi, nel frattempo, sta portando avanti un lavoro tattico molto preciso, concentrandosi su entrambe le fasi di gioco. La difesa a tre, al momento, resta confermata: non sembrano esserci le premesse per un cambio di sistema, anche perché la rosa non dispone ancora dei riferimenti ideali per passare con continuità a una linea a quattro. Il tecnico, tuttavia, sta introducendo alcune varianti che potrebbero essere sviluppate nelle prossime settimane. In fase offensiva, ad esempio, si stanno provando alcune soluzioni con l’impiego di uno o due trequartisti alle spalle delle punte, per aumentare la pericolosità e la capacità di creare superiorità tra le linee.

È ancora presto per parlare di formazione: per questo se ne riparlerà la prossima settimana, quando l’attenzione sarà interamente rivolta alla sfida contro l’Avellino, test significativo per misurare gli effetti concreti di questo lavoro e per iniziare a valutare con maggiore oggettività l’impronta del nuovo tecnico azzurro. La squadra proseguirà gli allenamenti anche domani e venerdì, poi beneficerà di due giorni di riposo — sabato e domenica — prima di riprendere lunedì prossimo con la preparazione in vista del ritorno al campionato.